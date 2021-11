Verwoesting van auto door explosie vastgelegd op beeld

Wachten op privacy instellingen... Foto: buurtbewoner Foto: buurtbewoner Volgende Vorige vergroot 1/3 De video van de auto-explosie

Een camera heeft de explosie woensdagnacht in Rucphen vastgelegd. Op de beelden is te zien hoe een auto in de Van Marxhemstraat compleet wordt verwoest door vuurwerk.

Een felle lichtflits wordt gevolgd door een harde knal. Na de harde knal hoor je nog een krakend geluid. Vermoedelijk van het glas en puin dat naar beneden valt. Geruime tijd heeft er een camera gehangen in de straat, maar die is pas weggehaald. Donderdag is die camera weer geplaatst. De reden hiervoor is niet bekend. 'Problematisch gezin'

De buurt is vrij terughoudend over de eigenaar van de auto. Dat zou een problematisch gezin zijn met een alleenstaande moeder en een aantal jongens. De buurt denkt niet dat het gaat blijven bij deze explosie. "We verwachten meer.” LEES OOK: Peter schrikt wakker van een explosie: 'Het leek wel een bom' Auto verwoest in Rucphen, omwonenden denken aan explosief of vuurwerk

