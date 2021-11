In de rij voor een griepprik, binnen uur 200 prikken gezet in Diessen

1/1 In de rij voor een griepprik in Diessen

Uit vrees voor een griepgolf, willen meer mensen een griepprik krijgen. Dat merken ze ook bij de huisartsenpraktijk in Diessen. Daar was het donderdagavond druk met mensen die voor hun griepprik kwamen.

Bij binnenkomst laten ze de uitnodigingsbrief zien en krijgen ze een kaartje. Zo kunnen de huisartsen bijhouden hoeveel prikken er nog over zijn en weten de prikkers welk vaccin ze moeten zetten. Sommigen krijgen namelijk ook een pneumokokkenvaccinatie. Met groene en rode kaartjes in de hand lopen de patiënten vervolgens hun vaccinatie tegemoet.

Even de mouw opstropen, een prik erin en door. In een rap tempo worden de prikken gezet. Binnen een uur zijn bijna alle tweehonderd prikken in een bovenarm verdwenen. Huisarts Olga Oerlemens had de drukte verwacht. “Door corona zijn mensen heel erg ziek geweest. Ze realiseren zich dat ze ook van de gewone griep erg ziek kunnen worden.”