Den Bosch wil noodopvang voor 300 asielzoekers op Autotron-terrein

Den Bosch staat positief tegenover de opvang van driehonderd asielzoekers op het terrein van het Autotron in Rosmalen. Dat blijkt vrijdag uit een brief van het college van burgemeester en wethouders van de stad aan de leden van de gemeenteraad. Om een definitief besluit te kunnen nemen, gaat de gemeente nog in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), zo geeft het college aan.

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan op korte termijn een definitief besluit te nemen. Eigenaar van het Autotron, Libéma, is volgens het stadsbestuur bereid mee te werken aan het inrichten van een tijdelijke noodopvanglocatie.

"We zijn van mening dat we om humanitaire redenen en onze positieve ervaringen in het verleden als gastvrije gemeente verantwoordelijkheid moeten nemen. Lessen uit het verleden leren ons dat we daartoe in staat zijn in samenwerking met het COA, inwoners van onze gemeente en bewoners van de noodopvang zelf", zo schrijft het college.

Omwonenden al op de hoogte

In de komende gemeenteraadsvergadering buigt de gemeenteraad zich over het plan van het college. De direct omwonenden zijn volgens het stadsbestuur middels een brief al op de hoogte gesteld van de plannen. "Indien we een definitief besluit nemen om noodopvang te realiseren, zullen we samen met het COA en Libéma inloopmomenten organiseren. Het doel hiervan is om onder andere vragen van omwonenden persoonlijk te kunnen beantwoorden", aldus het college van burgemeester en wethouders.

Het COA heeft op 1 november het verzoek voor de noodopvang gedaan aan de gemeente Den Bosch. Donderdag volgde het schriftelijke formele verzoek van de commissaris van de Koning. Het verzoek vanuit de provincie en het COA betreft opvang voor de maximale duur van een jaar voor driehonderd asielzoekers op het terrein van het Autotron.

In 2015 werden ook tijdelijk asielzoekers opgevangen bij het Autotron in Rosmalen.

