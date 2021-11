Provincieambtenaar hoeft tienduizenden euro's voorlopig niet terug te geven

Het provinciehuis in Den Bosch (foto: archief). vergroot

Gedeputeerde Staten (GS) laten onderzoeken of de ritten die Marcel van Bijnen, directeur van het provinciale ambtenarenkorps, heeft gemaakt met de dienstauto van GS en met taxi’s vallen binnen de mondelinge afspraken die daarover met hem zijn gemaakt toen hij in dienst trad. Van Bijnen hoeft de 36.000 euro, die hij mogelijk ten onrechte kreeg, voorlopig niet terug te betalen.

De afgelopen jaren declareerde Van Bijnen ruim 36.000 euro reiskosten. In het provinciehuis ging iedereen er van uit dat hij dat mocht, omdat hij deel uitmaakte van Gedeputeerde Staten. Dat bleek een verkeerde aanname. In het dagelijks werk was hij wel lid van dat college, maar wettelijk niet. Daar kwamen GS en de ambtelijk juristen achter toen het Brabants Dagblad er in juli vragen over stelde. Het gaat om de vraag of Van Bijnen de afgesproken terughoudendheid heeft betracht die mondeling was afgesproken. Het onderzoek wordt volgens Gedeputeerde Christophe van der Maat vooral gedaan om aan te tonen dat Van Bijnen niks te verwijten valt. Hij hoeft dat bedrag ook niet terug te betalen.

"Als burgers teveel ontvangen, worden ze tot aan de poorten van de hel achtervolgd."

De vraag die in het provinciehuis het meest klonk was: hoe leg je aan Brabanders uit dat mensen te veel ontvangen toeslagen voor kinderopvang moeten terugbetalen, maar de hoogste ambtenaar te veel ontvangen reiskosten mag houden? Of zoals de aanvrager van het debat, Alexander van Hattem (PVV), verwoordde: "Als burgers teveel ontvangen, worden ze tot aan de poorten van de hel achtervolgd". Van der Maat bood vrijdag zijn excuses aan, maar hij vond niet dat de hoogste ambtenaar de vergoeding terug moet betalen. Er was volgens hem wettelijk en juridisch niks fout, de afspraken waren alleen niet op papier zijn gezet. Inmiddels staat de regeling wel zwart op wit en zijn de afspraken over het gebruik van de dienstauto en taxi’s door de hoogste provincieambtenaar aangescherpt. GS vinden dat hij onder bepaalde omstandigheden gebruik mag blijven maken van de dienstauto. Voor de VVD-fractie was daarmee de kous af. Maar andere fracties bleven met een onbevredigd gevoel achter. De SP ging het meest ver met een motie dat Van Bijnen het bedrag terug moet betalen. Het college van GS kreeg van SP en PVV ook een motie van afkeuring aan de broek. "Wij moeten een signaal geven aan burgers die hun toeslagen terug moeten betalen," aldus SP-woordvoerder Maarten Everling.

"Inwoners van Brabant raken zo het vertrouwen in de overheid kwijt."

"Waarom," vroeg Jan-Frans Brouwers van 50Plus, "maakt de directeur van het ambtenarenkorps van de provincie in coronatijd tachtig woon-werkritten met de dienstauto of de taxi, terwijl vrijwel alle ambtenaren thuis werken? Inwoners van Brabant raken zo het vertrouwen in de overheid kwijt. Dat is heel vervelend en daar moeten we echt iets aan gaan doen." Volgens Van der Maat moest Van Bijnen naar het provinciehuis om ‘natte handtekeningen’ te zetten. Bovendien zijn er in het provinciehuis technische faciliteiten waarvan Van Bijnen gebruik kon maken om de provincieambtenaren in coronatijd toe te spreken.

"Kan er niet een moreel appel gedaan worden op de ambtenaar om het geld terug te betalen?"

De aanvrager van het debat, Alexander van Hattem, zei het zo: "Hoe kan de gedeputeerde zichzelf nog recht aankijken in de spiegel als burgers voor de hoogste rechter worden gesleept als ze te veel krijgen en hij de topambtenaar er mee weg laat komen. Dat kan ik op de markt in Den Bosch niet uitleggen. Kan er niet een moreel appel gedaan worden op de ambtenaar om het geld terug te betalen?" "Een appel doe je als je hebt vastgesteld dat iemand niet juist heeft gehandeld. Daarvan is nog geen sprake. Daar laten we een extern onderzoek naar doen," als Van der Maat. LEES OOK: Hoge provincieambtenaar liet zich voor tienduizenden euro's rondrijden

