Na 30 jaar heeft Dinteloord dan eindelijk zijn Prins Carnaval gevonden

Prins Siem dun Eerste (foto: Erik Peeters). vergroot

Na dertig jaar is er eindelijk witte rook in Peeloofdurp. Dinteloord heeft weer een Prins Carnaval, Siem dun Eerste. Zaterdag werd de nieuwe hoogheid feestelijk voorgesteld. Prins Siem, alias Richard Wessels (49), zwaait tijdens carnaval zijn scepter in het West-Brabantse dorp.

Sinds 1991 zat Peeloofdurp zonder prins carnaval. De zoektocht van de stichting eindigde bij de goedlachse Dinteloorder. “Er zijn al wat hints voorbij gekomen in de afgelopen weken dus mensen hadden het kunnen weten. Ik voel mij trots en vereerd dat ik dit mag doen”, zegt Richard in zijn fonkelnieuwe blauw-gouden prinsenpak. In het dagelijks leven is Wessels buschauffeur. Ook voorzitter Stefan Luijkcx van Stichting Carnaval Peeloofdurp is in zijn nopjes met de nieuwe hoogheid: “We hebben met Richard de perfecte kandidaat gevonden voor de komende jaren.” Richard Wessels is geen onbekende onder de Peekes, zoals de inwoners van Dinteloord met carnaval worden genoemd. In 2019 werd hij onderscheiden met de ‘Gouwe Pee’ voor zijn inzet voor het carnaval, het zomercarnaval en de kerstbingo.

"Je wilt natuurlijk geen problemen met je vrouw, zeker niet met carnaval."

Na de Golfoorlog in 1991 kwam de klad in het feest in het Dinteloord. De optocht werd afgelast en de carnavalsstichting viel uit elkaar. Het nieuwe bestuur pakte vijf jaar geleden de draad weer op. Alleen bleek de zoektocht naar de kers op de taart, een nieuwe prins, nog niet zo eenvoudig. En nu is er dus Prins Siem dun Eerste. “Het zou misschien logischer zijn geweest om mijzelf Prins Ries dun Eerste te noemen maar dat vond mijn vrouw niet zo'n goed idee. Vandaar dat ik mijn doopnaam, Simon heb gebruikt. Want je wilt natuurlijk geen problemen met je vrouw. Zeker niet met carnaval”, lacht de kersverse prins. Hij vervolgt: “Ik heb tegen het bestuur gezegd dat ik het minimaal vijf jaar doe, mits ze tevreden zijn uiteraard. We gaan er weer een heel mooi feestje van maken de komende jaren. Ik heb er ontzettend veel zin in.” LEES OOK: Inwoners Dinteloord gissen erop los: na 30 jaar weer een Prins Carnaval?

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.