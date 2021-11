Twee vuurwerkvrije zones in Tilburg tijdens de jaarwisseling

Vuurwerkhandelaren maken zich op voor een knallende verkoop (foto: Pexels). vergroot

Tijdens de komende jaarwisseling zijn er in Tilburg twee vuurwerkvrije zones. In de Reeshof en in de omgeving van het centrum/Piushaven mag geen vuurwerk worden afgestoken. In plaats daarvan worden er vuurwerkshows georganiseerd.

Janneke Bosch Geschreven door

Die centrale vuurwerkshows zijn in de Reeshof en de Piushaven. De zones om die shows heen worden door de gemeente Tilburg ingesteld als vuurwerkvrije zones. Ook een paar aangrenzende gebieden, zoals bijvoorbeeld Moerenburg, zijn bij het vuurwerkvrije gebied getrokken.

Dit zijn de vuurwerkvrije gebieden in Tilburg (foto: gemeente Tilburg) vergroot

De vuurwerkshows moeten een alternatief worden voor het zelf afsteken van vuurwerk. De gemeente Tilburg heeft eerder al de ambitie uitgesproken om op termijn een vuurwerkvrije stad te worden. Zelf vuurwerkvrije zone worden

Buurtbewoners die liever geen vuurwerk in hun wijk willen, kunnen ook samen afspreken een vuurwerkvrije zone te worden. Daarvoor stelt de gemeente borden beschikbaar die dan in de wijk kunnen worden neergezet. Die borden maken een gebied dan overigens geen officiële vuurwerkvrije zone, maar een vrijwillige. Het afsteken van vuurwerk is dan niet verboden. Eigenlijk hadden deze vuurwerkvrije zones al bij de afgelopen jaarwisseling ingesteld moeten zijn. Maar het organiseren van vuurwerkshows bleek door de coronacrisis toen niet mogelijk. Bij de komende jaarwisseling denkt de gemeente dat dat wel lukt. LEES OOK: Vuurwerkshows en vuurwerkvrije zones met oud en nieuw in Tilburg

