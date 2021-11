Stadionverbod voor supporters die wedstrijd FC Eindhoven verstoorden

Excelsior heeft drie supporters een landelijk stadionverbod opgelegd. De fans krijgen die straf omdat ze zich zaterdag misdroegen in de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. Drie andere supporters van Excelsior kregen van de club een officiële waarschuwing.

Bij een 3-3-tussenstand werd het duel zaterdag enkele minuten gestaakt door wangedrag van de fans. Volgens FC Eindhoven klonken er spreekkoren, Excelsior meende dat het duel werd gestaakt omdat er met bier werd gegooid.

Na eigen onderzoek kwam Excelsior tot het opleggen van de straffen aan de betreffende fans. Dat onderzoek maakte duidelijk dat het bier, volgens Excelsior, werd gegooid vanuit een groep studenten en niet door vaste supporters van de club.

Studentenvereniging

"Wij hebben contact gehad met het bestuur van de betreffende studentenvereniging", meldt Excelsior. "Als club onderhouden we al jarenlang een goede band met zowel de Erasmus Universiteit als verschillende studentenverenigingen. In vele opzichten profiteren we als club van deze wissel- en samenwerkingen, waarbij studenten voor ons een leuke en goede doelgroep vormen. Het grootste deel gedraagt zich uitstekend, dus we moeten niet de fout maken door iedereen over één kam te scheren. Om dit soort excessen richting de toekomst te voorkomen grijpen we wel hard in."

Excelsior roept de fans op zich voortaan te gedragen. Gebeurt dat niet, zullen opnieuw straffen volgen. "Bij Excelsior is iedereen welkom, maar we accepteren niet dat de goede naam van onze club in het geding komt. Wij staan als club pal achter onze supporters, maar zullen harder ingrijpen op het moment dat onze huisregels en/of KNVB-standaardvoorwaarden worden overtreden."

