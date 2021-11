FVD-lijsttrekker weggestuurd bij debat omdat hij geen QR-code liet zien

Peter Verstegen, de lijsttrekker van Forum voor Democratie, is vrijdagavond uit de zaal verwijderd toen hij een lijsttrekkersdebat verstoorde voor de gemeente Land van Cuijk. Hij kon geen QR-code kon laten zien.

Er was een lijsttrekkersdebat georganiseerd voor de aanstaande gemeente Land van Cuijk. Daarvoor waren alle lijsttrekkers uitgenodigd in de Myllesweerd, ook die van Forum voor Democratie. Maar omdat Verstegen geen QR-code kon laten zien, mocht hij het pand niet in.

'Ineens gewoon op het podium'

Volgens een getuige heeft iemand anders de lijsttrekker toen via een zijdeur binnengelaten. "Hij stond ineens toch gewoon op het podium." Daar wilde hij deelnemen aan het debat, maar dat mocht niet. Andere lijsttrekkers verlieten demonstratief het podium.

De debatleider vroeg de FVD-lijsttrekker een aantal keer te vertrekken, maar dat weigerde hij. Toen de burgemeester van Mill hem vervolgens vermanend toesprak, verliet hij het podium wel. Politie en mensen van handhaving waren opgeroepen, zij kwamen later nog naar het gebouw.

Voorwaarde

"Ik vind het niet netjes wat er gebeurde", zegt Joris Gerritsen, hoofdredacteur van de Gelderlander tegen Omroep Brabant. De krant is een van de organisatoren van het debat. "Ik vind het lastig dat we QR-codes moeten vragen, dat doen wij liever ook niet." Het was een voorwaarde van de locatie waar het debat georganiseerd werd. Daarom konden de organisatoren er niet omheen.

"Zij wilden daar niet aan meedoen en daarbij liep de lijn dood. Ik snap wel dat ze dit doen, het is voor hen een manier om aandacht te trekken. Dat je dit als partij lastig vind, vind ik logisch. Dat je er aandacht voor wil vragen is ook logisch. Maar het lijkt erop dat ze willen provoceren."

Forum voor Democratie hield ten tijde van het debat, ook een bijeenkomst op de parkeerplaats aan de zijkant van kerk, vlakbij het lijsttrekkersdebat.