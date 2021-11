Coronanieuws: aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt verder

Archieffoto: Karin Kamp. vergroot

Vanwege de opnieuw sterk oplopende coronacijfers houden we je in een liveblog weer op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: Nieuwe coronaregels gaan in: vaker mondkapje op, vaker QR-code tonen

Frankrijk voert mondkapjesplicht in bij gebruik skiliften.

Besmette bondscoach Gerben de Knegt ontbreekt op EK veldrijden.

14.00 Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt verder Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zaterdag verder gestegen tot 1399, een toename van 49. Dat is het hoogste aantal sinds 28 mei, toen er 1440 coronapatiënten waren opgenomen. De stijging komt volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) voor het grootste deel voor rekening van de verpleegafdelingen, waar er 47 coronapatiënten zijn bijgekomen. Op de intensive cares steeg het aantal mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, met 2

13.29 Frankrijk voert mondkapjesplicht in bij gebruik skiliften Frankrijk verplicht wintersporters mondkapjes te dragen bij en in de skiliften en op plekken in skigebieden waar veel mensen bij elkaar komen, melden Franse media. Bij een landelijk gemiddelde van meer dan tweehonderd besmettingsgevallen per 100.000 inwoners wordt de coronapas ook een vereiste voor iedereen die gebruikmaakt van de liften.

13.17 Besmette bondscoach Gerben de Knegt ontbreekt op EK veldrijden De Nederlandse veldrijders moeten het dit weekend op het EK in eigen land stellen zonder bondscoach Gerben de Knegt. Hij heeft positief getest op het coronavirus. Jan van Veen en Geeske van Wijk nemen daarom de coaching voor hun rekening in Drenthe. De 45-jarige De Knegt voelde zich eerder in de week wat grieperig en besloot zowel een zelftest als een officiële test te doen. Beide uitslagen bleken positief. Zaterdag komen de vrouwen in actie op de VAM-berg, zondag te mannen. Bondscoach Gerben de Knegt tijdens de Super Prestigeveldrit in Gieten (foto: ANP 2017). vergroot

07.17 Ministerie grijpt in: tientallen valse buitenlandse QR-codes geblokkeerd Het ministerie van Volksgezondheid heeft vrijdagnacht een inhaalslag gemaakt met het blokkeren van malafide coronatoegangsbewijzen. Vrijdag waren er 23 QR-codes geblokkeerd en inmiddels is dat aantal opgelopen tot 96, meldt de NOS. Het was al bekend dat het ministerie vanaf deze zaterdag juridisch meer mogelijkheden heeft om codes te blokkeren. Het gaat dan om frauduleuze buitenlandse codes, die breed worden gedeeld via apps als Telegram.

06.00 RIVM: nieuwe maatregelen afhankelijk van hoe mensen zich gedragen Niet de groei van het aantal besmettingen of ziekenhuisopnames maar de uitkomsten van een enquête over naleving van de basisregels en reisbewegingen bepalen of het Outbreak Management Team komende woensdag strengere coronamaatregelen gaat adviseren. Dat zeggen OMT-voorzitter Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding en hoofdmodelleur Jacco Wallinga, beiden van het RIVM, in een interview met de NOS. Jaap van Dissel van het RIVM. (Foto: ANP) vergroot

03.30 Nieuwe coronaregels gaan in: vaker mondkapje op, vaker QR-code tonen Mensen moeten met ingang van deze zaterdag op meer plekken de QR-code in hun CoronaCheck-app laten zien. Ook moeten ze op meer plekken mondkapjes dragen. Dit zijn nieuwe coronamaatregelen om de huidige coronagolf in te dammen. Het mondkapje is met ingang van deze zaterdag weer op veel plaatsen verplicht. vergroot

02.49 Suriname versoepelt uitgaansverbod met twee uur Wie in Suriname 's avonds graag wat langer op straat blijft, kan vanaf deze zaterdag het hart weer ophalen. Het uitgaansverbod geldt dan vanaf elf uur 's avonds tot vijf uur 's nachts. De regering maakte de verruiming met twee uur op vrijdag bekend. Sinds juli ging de avondklok in Suriname om negen uur 's avonds in. Deze versoepeling werd vrijdag onverwachts bekendgemaakt.

23.42 Schaatsbaan De Vechtsebanen niet open vanwege QR-scanplicht De schaatsbaan in Utrecht, De Vechtsebanen, gaat zaterdag niet open vanwege de verplichting het coronatoegangsbewijs te moeten scannen. Eigenaar Michael van de Kuit zei vrijdagavond dat het onmogelijk is de QR-codes te scannen omdat er elk uur rond de driehonderd à vierhonderd schaatsers de schaatsbaan opkomen en afgaan.

