Coronanieuws: 'Nieuwe maatregelen afhankelijk van hoe mensen zich gedragen'

Vanwege de opnieuw sterk oplopende coronacijfers houden we je in een liveblog weer op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: Nieuwe coronaregels gaan in: vaker mondkapje op, vaker QR-code tonen

RIVM: 'Nieuwe maatregelen afhankelijk van hoe mensen zich gedragen'

Schaatsbaan De Vechtsebanen niet open vanwege QR-scanplicht.

07.17 Ministerie grijpt in: tientallen valse buitenlandse QR-codes geblokkeerd Het ministerie van Volksgezondheid heeft vrijdagnacht een inhaalslag gemaakt met het blokkeren van malafide coronatoegangsbewijzen. Vrijdag waren er 23 QR-codes geblokkeerd en inmiddels is dat aantal opgelopen tot 96, meldt de NOS. Het was al bekend dat het ministerie vanaf deze zaterdag juridisch meer mogelijkheden heeft om codes te blokkeren. Het gaat dan om frauduleuze buitenlandse codes, die breed worden gedeeld via apps als Telegram.

06.00 RIVM: nieuwe maatregelen afhankelijk van hoe mensen zich gedragen Niet de groei van het aantal besmettingen of ziekenhuisopnames maar de uitkomsten van een enquête over naleving van de basisregels en reisbewegingen bepalen of het Outbreak Management Team komende woensdag strengere coronamaatregelen gaat adviseren. Dat zeggen OMT-voorzitter Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding en hoofdmodelleur Jacco Wallinga, beiden van het RIVM, in een interview met de NOS.

03.30 Nieuwe coronaregels gaan in: vaker mondkapje op, vaker QR-code tonen Mensen moeten met ingang van deze zaterdag op meer plekken de QR-code in hun CoronaCheck-app laten zien. Ook moeten ze op meer plekken mondkapjes dragen. Dit zijn nieuwe coronamaatregelen om de huidige coronagolf in te dammen. Het mondkapje is met ingang van deze zaterdag weer op veel plaatsen verplicht. vergroot

02.49 Suriname versoepelt uitgaansverbod met twee uur Wie in Suriname 's avonds graag wat langer op straat blijft, kan vanaf deze zaterdag het hart weer ophalen. Het uitgaansverbod geldt dan vanaf elf uur 's avonds tot vijf uur 's nachts. De regering maakte de verruiming met twee uur op vrijdag bekend. Sinds juli ging de avondklok in Suriname om negen uur 's avonds in. Deze versoepeling werd vrijdag onverwachts bekendgemaakt.

23.42 Schaatsbaan De Vechtsebanen niet open vanwege QR-scanplicht De schaatsbaan in Utrecht, De Vechtsebanen, gaat zaterdag niet open vanwege de verplichting het coronatoegangsbewijs te moeten scannen. Eigenaar Michael van de Kuit zei vrijdagavond dat het onmogelijk is de QR-codes te scannen omdat er elk uur rond de driehonderd à vierhonderd schaatsers de schaatsbaan opkomen en afgaan.

