Sportscholen creatief met coronaregels: 'Eén keer scannen is genoeg'

Sportscholen zoeken naarstig naar oplossingen nu ze vanaf zaterdag verplicht zijn een coronacheck te doen bij al hun bezoekers. Het scannen van al die qr-codes is een hele klus waarbij de techniek soms kan helpen. Maar de oplossingen die sportscholen verzinnen zijn lang niet altijd waterdicht, zo blijkt uit navraag van Omroep Brabant.

Bij HealthCity Zuid, met sportscholen in Oisterwijk, Vught en Waalwijk, laten ze klanten bij hun eerste bezoek een eenmalige coronacheck doen. Bij Basic Fit, met 38 sportscholen in onze provincie hebben ze hun toeganspoortjes aangepast zodat ze ook qr-codes kunnen scannen. Beide scholen verstuurden de afgelopen dagen uitgebreide instructies hierover naar hun klanten.

Vinkje achter naam

Zo volstaat een eenmalige controle bij de vestigingen van HealthCity Zuid. Klanten moeten hun CoronaCheck-app door een medewerker laten scannen. "Na de controle vinken wij het alarm af en kun je de daaropvolgende keren weer op de gebruikelijke manier de club bezoeken en zal de toegangspoort als vanouds geopend worden met je telefoonscan of bandje", zo valt te lezen in een mail aan alle leden.

Volgens privacyjurist Mitchell Hendriks uit Den Bosch lijkt dit een handige oplossing, maar is het systeem allerminst waterdicht: "De coronacheck op deze manier uitvoeren, met een eenmalige scan van de qr-code is volgens de coronawet niet voldoende", zo laat hij desgevraagd weten. Dat komt omdat een negatieve coronatest ook een groen vinkje in de CoronaCheck-app geeft, maar deze is maar 24 uur geldig. Bij HealthCity krijg je er toch blijvend toegang mee, met dank aan het 'vinkje' in het systeem.

Privacywetgeving

Bij Basic Fit lossen ze het anders op. Daar zijn de toegangspoortjes aangepast zodat ze, naast de ledenpas van bezoekers, ook een qr-code uit de CoronaCheck-app kunnen lezen. Sporters moeten dus twee keer scannen bij elk bezoek. Technisch is dit mogelijk door de apparaten anders te programmeren en er komt geen personeelslid aan te pas.

Toch zitten er volgens Hendriks ook aan dit systeem haken en ogen. Want wettelijk moet naast de qr-code ook een identiteitsbewijs getoond worden. Hendriks: "Wat je ziet gebeuren is dat organisaties de toegangschecks werkbaar willen houden en daarbij dan privacyrisico’s nemen. In dit geval zou het dus betekenen dat er in de ledenadministratie ook een kopie van het identiteitsbewijs moet worden opgenomen, om vervolgens te kunnen controleren of de qr-code bij de betreffende persoon hoort.”

Maar dat is dan weer niet toegestaan volgens de privacywetgeving: “Voor de coronacheck is het voldoende om alleen een identiteitsbewijs te tonen. Het bewaren van een identiteitsbewijs is hier dan ook niet toegestaan."

Uitdagingen

Eigenlijk is dus de enige juiste manier om, net als in de horeca, iedere klant afzonderlijk om een qr-code en een identiteitsbewijs te vragen. Maar voor plekken waar mensen vaak terugkomen kan het als overbodig voelen om steeds dezelfde personen zo uitgebreid te controleren. Dit zal niet minder worden mocht de qr-check straks wellicht op meer plekken nodig zijn.

HealthCity Zuid kon niet reageren op vragen van Omroep Brabant. Basic Fit laat weten inderdaad niet om een identiteitsbewijs te vragen, maar ervan overtuigd te zijn een belangrijke rol te kunnen spelen in de bestrijding van het coronavirus.