Jeffrey Herlings zenuwachtig voor beslissende wedstrijden: 'Alles of niets'

Het zijn de dagen van de waarheid voor motorcrosser Jeffrey Herlings. De races op zondag en woensdag in het Italiaanse Mantova zijn beslissend voor de wereldtitel in MXGP-klasse. "De spanning is om te snijden", zegt de doorgaans rustige en zelfverzekerde coureur uit Oploo. "We staan met drie rijders binnen drie punten. Dat belooft veel."

Met nog twee Grand Prix te gaan staat Herlings derde in de MXGP-tussenstand, slechts twee punten achter de Sloveen Tim Gajser en drie punten achter leider Romain Febvre uit Frankrijk. De wedstrijden van zondag en woensdag op het circuit van Mantova geven de doorslag. "Nu ben ik nog rustig, maar hoe ik er zondag voor sta weet ik nog niet. Ik ben al vier keer eerder wereldkampioen geweest. Maar ik was niet eerder in een situatie dat het zo dicht bij elkaar lag", zegt Herlings bij zijn vertrek vanaf Eindhoven Airport voor de camera van de NOS.

"Hier heb ik drie jaar op gewacht. Ik wil het gaan waarmaken."

Zijn vijfde wereldtitel lonkt. "Hier heb ik door blessures drie jaar op moeten wachten. Ik wil het wel gaan waarmaken." Hoe hij dat gaat doen, weet hij nog niet. "Je kunt vooraf allerlei scenario's bedenken maar in de wedstrijd loopt het toch altijd anders." De drang om de vijfde wereldtitel te pakken is groot bij Herlings. "Maximaal, maar dat zal bij Gajser en Febvre niet anders zijn. Ik denk dat Gajser en Febvre de meeste druk zullen voelen. Ik heb dit seizoen vier manches gemist: drie door blessures en één vanwege motorpech." Als zondag het starthek valt, dan zet de spanning bij Herlings zich om in adrenaline. "Het is alles of niets. Maar er kan van alles gebeuren. Bij de start kun je crashen of je kunt gedurende de race geblesseerd raken. Ik kan ook niet inschatten wat de rol van de teamrijders van mijn concurrenten gaat worden. Hoe gaan zij de wedstrijd beïnvloeden? Het zal een dubbeltje op zijn kant worden."

"Ik moet zondag en woensdag echt gaan knallen."

Het weer en de baan zijn wel in het voordeel van de crosser uit Oploo. "De temperatuur is goed en het is droog, geen modder. Dit is het meest eerlijke circuit. Het ligt mij goed. Bij de Motorcross der Naties heb ik hier twee manches gewonnen." Met welke strijdwijze verschijnt hij zondag aan de start? "Ik kan nu niet meer afwachten of slim gaan rijden. Ik denk dat aanvallen de beste tactiek is. De laatste weken heb ik verdedigend gereden en dat is me niet goed bevallen, waardoor ik een keer in de fout ging. Ik moet zondag en woensdag echt gaan knallen." De beide manches zijn zondag om 12.00 en 15.00 uur live te zien op de site en app van de NOS.

