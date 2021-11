Brabantse gezelligheid, bestaat dat wel?

Wij Brabanders zijn gezellig. Dat vinden wij niet alleen zelf, maar ook mensen van buiten onze provincie. Brabantse gezelligheid is overal bekend, maar zijn wij wel echt zo gezellig?

Arnoud-Jan Bijsterveld is historicus en hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University. Hij vindt dat die Brabantse gezelligheid en de gastvrijheid die daarbij komt kijken een stuk genuanceerder ligt. “We zijn helemaal niet zo gezellig als we denken.”

Een voorbeeld hiervan ligt in het feit dat in Brabant de achterdeur altijd openstaat. “Je mag altijd achteromkomen, maar wel pas als je vier keer door de voordeur bent geweest.”

Hoe is het idee dan toch ontstaan dat wij zo gezellig en gastvrij zijn? Dat heeft alles met imago te maken. “Niet alleen wij als Brabanders, maar ook de mensen buiten onze provincie zetten ons neer als 'gezellig'. Ze creëren zo een bepaald imago.”

Aan dit imago willen zowel de Brabanders als de niet-Brabanders zich graag houden. “Zodra mensen Brabant binnenkomen denken ze nu is het gezellig en gaan we gezellig doen.”

“Wij hangen ons imago graag op aan de drie G's: gastvrij, gemoedelijk en gezellig. Dit is een beeld waar wij onszelf graag mee verkopen. Je kunt alleen de vraag stellen of dit allemaal wel klopt. Als je bij de aankomst van vluchtelingen varkens in de boom gaat hangen, hoe gastvrij ben je dan?