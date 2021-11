Eerste dag Glow goed verlopen: 'Nooit eerder zoveel complimenten'

De eerste dag van het lichtfestival Glow in Eindhoven is goed verlopen. "We zijn bijna dankbaar dat we dit jaar de lichtroute overboord hebben gegooid en nu de lichtshows over vier plekken in de stad hebben verdeeld. Het verliep hierdoor heel gemoedelijk met amper opstoppingen, zoals we die in het verleden hadden", reageert woordvoerder Mariëtte Vetter een dag later.

Vorig jaar kon het populaire lichtfestival vanwege coronamaatregelen niet doorgaan. Glow trekt normaal gesproken zo'n 700.000 bezoekers, in 2019 waren dat er zelfs 770.000. "Ik heb nog geen eerste cijfers, maar mijn indruk is dat er veel bezoekers waren. De bezoekers worden verspreid over het terrein van de Technische Universiteit, Strijp S en T en het voormalige Campina-terrein. Voorheen zorgde drukte voor een lange file op de route", vertelt de woordvoerder

Vooraf was de organisatie licht gespannen. "We hebben overal rekening mee gehouden, maar het is de eerste keer met vier locaties, toegangscontroles en afzettingen met hekken. Je weet nooit helemaal zeker wat je kunt verwachten", vertelt woordvoerder Mariëtte toch wat opgelucht. Ook de productieleider van Glow is opgetogen. "Nooit eerder kregen we zoveel complimenten van bezoekers. Ook onze verkeersregelaars en andere medewerkers kregen bedankjes. Nooit eerder was er zo'n positieve sfeer."

"Er zijn geen incidenten gemeld of knelpunten die de komende dagen anders moeten", gaat de Glow-woordvoerder verder. "Bezoekers deden ook niet moeilijk over het checken van hun QR-code. Vooraf waren we wat bang dat de afzettingen de festivalplekken een opgesloten gevoel zouden geven, maar dat was gelukkig niet zo. De hekken komen tot je heup, waardoor het karakter openblijft en toeschouwers ook buiten de hekken genoeg meekrijgen van het lichtspektakel."