112-nieuws: man beroofd in Tilburg • lange file op A2 naar Utrecht

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Lange file op A2 vanaf Rosmalen nadat ladders op weg belanden.

Vrouw is rijbewijs kwijt na aanrijding fietsers in Dongen.

Man beroofd in Tilburg.

07.32 Lange file op A2 vanaf Rosmalen Verkeer op de A2 richting Utrecht komt maandagochtend in een lange file terecht. Twee rijstroken werden rond kwart over zeven afgesloten bij Waardenburg nadat daar ladders op de weg waren beland. De ANWB waarschuwde voor drie kwartier vertraging. De file begon bij Rosmalen. Rond kwart voor acht maandagochtend was de file tien kilometer lang. Rond acht uur werden de afgesloten rijstroken weer vrijgegeven.

02.41 Man beroofd in Tilburg Een man is zondagnacht beroofd aan de Ringbaan-Zuid in Tilburg. Wat er precies is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. De auto waarin de man zat, is getakeld en wordt onderzocht op sporen. Agenten namen het slachtoffer mee om hem te spreken. Agenten doen onderzoek na de beroving van de man in Tilburg (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

01.34 Crash auto op rotonde bij Sint-Michielsgestel Een automobilist is zondagnacht gecrasht op een rotonde op de Bosschebaan bij Sint-Michielsgestel. De automobilist zou in de buurt van de Hoogstraat tegen de betonnen rand van de rotonde zijn gereden. Daarna zou de auto gelanceerd zijn en vele tientallen meters verderop tot stilstand zijn gekomen. Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De crash op de rotonde bij Sint-Michielsgestel vond rond kwart over twaalf zondagnacht plaats (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot Wachten op privacy instellingen...

00.36 Rijbewijs kwijt na aanrijding fietsers in Dongen Een 48-jarige vrouw uit het Belgische Ravels moest zondagavond haar rijbewijs inleveren nadat ze twee fietsers aanreed in de Mgr. Nolenslaan in Dongen. De vrouw was onder invloed op het moment dat ze de aanrijding veroorzaakte, laat de politie weten. Ze had bijna drie keer teveel gedronken. De fietsers raakten bij de aanrijding lichtgewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Wachten op privacy instellingen...

