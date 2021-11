Keer op keer gaat het mis in de Van Thienenlaan: dit gebeurde er allemaal

Het is keer op keer goed mis in de Van Thienenlaan in Eindhoven. Met de overval van maandagochtend erbij staat de teller al op vier grote zaken in veertien maanden tijd. Volgens de politie hebben al die zaken niets met elkaar te maken.

De Van Thienenlaan ligt in de buurt Kronenhoef in het stadsdeel Woensel-Zuid. Een deel van de straat bestaat uit lage flats en aan de andere kant staan eengezinswoningen. Het grootste deel is sociale huur.

Hoewel het hier meerdere keren raak was, ziet de politie geen aanleiding om te onderzoeken of er een verband is. "Het is ook allemaal gebeurd in verschillende huizen en het ging iedere keer om verschillende mensen", zegt een woordvoerder.

6 september 2020

De eerste keer ging het mis in 2020. Er liep een man in de Van Thienenlaan te zwaaien met een mes. Omdat de man het mes niet liet vallen, heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. De man werd overgedragen aan de GGZ.

28 mei 2021

Maanden later rende er een man brandend door de wijk. Hij ging uiteindelijk een huis aan de Van Thienenlaan binnen. De man had zichzelf in brand gestoken en overleed diezelfde avond nog in het ziekenhuis.

19 september 2021

Op zondagavond 19 september overvielen gemaskerde mannen een huis in de straat. De overvallers hebben daar twee mannen zwaar mishandeld. Volgens de politie ging het om vier of vijf overvallers. Een van hem had een hamer bij zich. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze lawaai hoorden en de overvallers zagen wegrennen. Het zou gaan om hetzelfde huis als waar de brandende man een paar maanden eerder naar binnen ging.

8 november 2021

Maandagochtend was het voor de vierde keer raak. De bewoner van nummer 71 werd beroofd door twee mannen en een vrouw. Bij de arrestatie heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Dat was nodig omdat een van de verdachte niet deed wat de agenten zeiden. Niemand is tijdens de arrestatie gewond geraakt.

De politie doet maandag onderzoek in de Van Thielenlaan: