Coronanieuws: recordaantal afspraken Testen voor Toegang in één week

10.23

Als het aan Willem van Schijndel van De Deurzakkers ligt, gaat de 11de van de 11de ook in Brabant niet door. “Het is vervelend en jammer maar ik vind dat je een lijn moet trekken. Dat is het eerlijkste”, sprak de zanger uit Waalwijk op NPO Radio 1 in een discussie over de start van carnaval. Hij is eveneens bang voor niet doorgaan van vastenavond-evenementen de komende twee weken.

Na een verbod in Noord- en Midden-Limburg gaat ook de aftrap van het carnavalsseizoen in Heerlen, Brunssum en Kerkrade niet door. De burgemeesters van de drie gemeenten hebben besloten de festiviteiten niet door te laten gaan na een opnamestop voor coronapatiënten door de ziekenhuizen van Zuyderland in Heerlen en Sittard. Die ging zondagavond in.