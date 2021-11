Efteling houdt zich wél aan de regels, stelt gemeente Loon op Zand

De ingang van de Efteling (foto: Remko de Waal/ANP). vergroot

De Efteling doet helemaal niets verkeerd. Dat is althans de mening van de gemeente Loon op Zand, de gemeente waar Kaatsheuvel onder valt. De 4D-bioscoop Fabula is geen bioscoop en voorstelling Raveleijn is geen theater, dat is de conclusie van de gemeente. En dus vindt de gemeente dat het pretpark geen QR-code hoeft te controleren. Zorgminister Hugo de Jonge denkt hier echter anders over.

Sinds een aantal weken is het verplicht om de coronacheck te controleren in de bioscoop, het theater en de horeca. Sinds zaterdag is daar onder andere het terras bijgekomen. Maar in de Efteling, waar het laten zien van een QR-code bij binnenkomst niet verplicht is, wordt alleen in een aantal horecagelegenheden om de QR-code gevraagd. Ook sommige terrassen zijn zonder corona-app toegankelijk. Dat schrijft de Efteling allemaal ook zelf op haar website.

"Dit heeft helemaal geen zin."

Een gemeentewoordvoerder heeft eigenlijk helemaal geen zin in kritische vragen over het pretpark. ‘’Laat het lekker zitten, dit heeft helemaal geen zin’’, begint de woordvoerder. ‘’Jullie hebben al een standpunt ingenomen en wij hebben geen zin om ons te verdedigen. Dat is niet in ons belang.’’ De burgemeester, die verantwoordelijk is voor de handhaving van de coronaregels, wil dan ook niet ingaan op een interviewverzoek. De woordvoerder wil wel kwijt dat alles in de Efteling een attractie is. ‘"De 4D-bioscoop is geen bioscoop. De enige overeenkomst is een film op een doek. De definitie van een bioscoop is veel meer dan dat."

"Soms gaat er wel iets fout."

En op de vraag hoe het zit bij de terrassen reageert de woordvoerder: "Op de terrassen is toch helemaal geen QR-code nodig?" Dat is sinds zaterdag dus wel het geval. "Als dat moet, zal de Efteling de regels wel kennen en dat wel toepassen." "Wij als gemeente controleren aangekondigd en onaangekondigd de Efteling op het naleven van de regels. En dat doen ze goed. Soms gaat er wel iets fout, maar dat ligt dan aan de bezoekers."

"Efteling doet zijn best."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.