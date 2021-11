Tiffany (14) dagenlang seksueel misbruikt: 'Ik wil geen nachtmerries meer'

De 14-jarige Tiffany verdween op 10 juni 2019 spoorloos. Ze liep op die dag weg uit jeugdinstelling Pluryn in Velp en stapte in de zwarte Volkwagen Golf van de 23-jarige Mehrat R. die ze kende van Snapchat. Hij zou haar daarna in zijn huis in Heeswijk-Dinther dagenlang seksueel hebben misbruikt. Het Openbaar Ministerie eiste maandag 2,5 jaar cel tegen R.

Mehrat komt op 9 juni via Snapchat in contact met Tiffany. Dat sociaal medium wordt vooral onder jongeren veelvuldig gebruikt. Een dag later pikt hij haar op bij de instelling. Volgens Tiffany haalt hij meteen de simkaart uit haar telefoon zodat de politie die niet kan traceren. Hij neemt haar mee naar zijn huis, waar hij haar bijna drie dagen vasthoudt en meerdere keren seks met haar heeft.

Hartverscheurend zijn de voicemails die de moeder van Tiffany inspreekt op de dagen dat er nog geen spoor is van haar dochter. Huilend vraagt haar moeder haar terug te komen of te laten weten waar ze is en of het goed met haar gaat. De paniek in haar stem gaat door merg en been.

'Kinderporno'

Mehrat is boos dat hij hier zit, zegt hij. Boos dat door dit 'voorval' zijn hele leven in puin ligt, want hij wist niet dat ze 14 was. "Ze zei dat ze 17 was en nee, ik heb niet om haar identiteitsbewijs gevraagd", vertelt hij de rechter. Daar heeft hij nu spijt van. Maar niet zozeer om haar, meer om de gevolgen voor hemzelf.

Want die seks was vrijwillig, volgens R. Hij heeft haar niet gedwongen. En ja, hij maakte er ook een filmpje van. Al geeft hij dat pas toe als hij er niet meer onderuit kan. Het staat op zijn telefoon die in beslag genomen is door de politie. Te zien zijn Tiffany en een man, met dezelfde tatoeages op zijn handen als de verdachte. Kinderporno, zegt het Openbaar Ministerie.

In het dossier staan verklaringen dat Mehrat R. met anderen gesproken zou hebben over Tiffany. Dat hij plannen had om haar in het buitenland in de prostitutie te laten werken. R. wil er op de zitting niks over zeggen. Het zijn leugens, zegt hij en verder beroept hij zich op zijn zwijgrecht.

Schaamte

Na drie dagen is het blijkbaar genoeg. R. zet Tiffany af op het station in Oss. Tiffany vertelt via een videoverbinding aan de rechters hoe ze huilend aan een meisje vraagt of ze haar telefoon even mag gebruiken. Ze belt haar moeder. Niet veel later wordt ze opgevangen door de politie. Ze schaamt zich en is bang.

Ze doet aangifte, al is ze doodsbenauwd dat R. achter haar aan komt. Eenmaal in een instelling in Friesland neemt die angst niet af. "Elke keer als ik een zwarte Golf zag, raakte ik in paniek." Zo in paniek, dat ze uiteindelijk wegloopt uit de instelling. Nu gaat het langzaam beter, zegt ze. "Maar ik wil geen nachtmerries meer, geen flashbacks. Ik wil gewoon weer leven."

Ook verdacht van mensenhandel

Mehrat R. heeft nog meer op zijn kerfstok. Hij is ook verdachte in de zaak Moncton/Hobart, die draait om gedwongen prostitutie en mensenhandel. Hij wordt ervan verdacht dat hij vier vrouwen seksueel heeft uitgebuit in augustus en september 2018. Zijn vriend Tarik G. is hoofdverdachte in die zaak. Tegen G. werd donderdag 6 jaar celstraf geëist.

Het aandeel van Mehrat R. in die zaak zou maandag worden besproken, maar dat werd op het laatste moment afgezegd. Er moet nog een slachtoffer worden gehoord. Daarom kwam alleen de zaak van Tiffany ter sprake. Maar het zet de zaak rond het seksueel misbruik van Tiffany wél in een ander daglicht, vindt het Openbaar Ministerie. "Het is verontrustend hoe weinig vrouwen waard zijn in de ogen van de verdachte."

Zoontje

Mehrat R. is op vrije voeten. Hij zat twee weken vast in juni 2019, maar mocht zijn zaak in vrijheid afwachten. Hij heeft zijn leven gebeterd, zegt hij. Inmiddels werkt hij zeven dagen per week als koerier en woont hij bij zijn vriendin met wie hij net een zoontje gekregen. Op 15 december doet de rechter uitspraak.

Zijn rol in de zaak Moncton/Hobart wordt op zijn vroegst in het voorjaar 2022 besproken.

