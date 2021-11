VDL is een maand na de cyberaanval weer helemaal in bedrijf

Het hoofdkantoor van VDL in Eindhoven. vergroot

Iets meer dan een maand nadat VDL getroffen werd door een cyberaanval, is het concern weer bijna helemaal in bedrijf. Er is alles bij elkaar 'slechts' een dag aan data verloren gegaan. Voor het eerst geeft het bedrijf wat meer tekst en uitleg over wat er nu precies is gebeurd.

Janneke Bosch Geschreven door

Op woensdag 6 oktober waren er 'afwijkende activiteiten' gezien in de VDL-computernetwerken. Daarop heeft het Eindhovense bedrijf direct alle IT-systemen van VDL ontkoppeld en is er een back-up van voor de cyberaanval veiliggesteld. De volgende dag maakte VDL Groep bekend dat ze getroffen was door een cyberaanval. Speciaal draaiboek

Het Eindhovense bedrijf heeft een speciaal draaiboek dat in deze gevallen in werking treedt. VDL benadrukt dat het zelf alle netwerken van de 105 werkmaatschappijen heeft afgesloten om ze te beschermen tegen de hackers. Vervolgens zijn er voor al die 105 werkmaatschappijen afzonderlijke systemen gebouwd die niet verbonden zijn met het internet. Maar opbouwen van die offline systemen was een behoorlijk karwei, zegt de president-directeur Willem van der Leegte: "Decentraal maatwerk leveren voor onze 105 afzonderlijke werkmaatschappijen is een intensieve én tijdrovende klus." Ook werd er gestart met het opnieuw opbouwen van de centrale IT-omgeving. Daarop kon de back-up van vóór de aanval worden teruggeplaatst. Al met al is er dus 'slechts' één dag aan gegevens verloren gegaan. Aangifte en schade

VDL heeft aangifte gedaan bij de politie en heeft melding gemaakt van de hack bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de achtergronden en de gevolgen die de cyberaanval heeft gehad op de systemen van VDL. Ook is nog niet duidelijk hoeveel het VDL precies heeft gekost. De financiële impact van de aanval wordt pas in het eerste kwartaal van volgend jaar vastgesteld. Het bedrijf wil niet zeggen of er losgeld is betaald.

