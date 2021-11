MH17-nabestaande in rechtbank: 'Hoe ver kan elastiekje worden uitgerekt?'

Nabestaande Anton Kotte uit Eindhoven sloot het spreekrecht af (foto: ANP) vergroot

Anton Kotte verloor zeven jaar geleden zijn zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco Kotte bij de vliegramp met de MH17. Maandag maakte hij als laatste in de rij van nabestaanden gebruik van zijn spreekrecht. "Mijn vrouw Hilda kon het niet bevatten dat zij haar kinderen had overleefd."

Bijna alle zittingsdagen was hij aanwezig, op twee dagen na. Anton Kotte volgt als nabestaande en bestuurslid van de stichting Vliegramp MH17 het proces op de voet. "Eigenlijk had ik hier helemaal niet willen staan en hebben we ons ongewild met een veld van nieuwe mensen moeten omringen." Hij laat oude filmpjes zien van zijn zoon en van zijn kleinzoon die na een moeilijke start zelfstandig leert lezen. "Hij zou in augustus 2014 naar de basisschool gaan." Een maand na de ramp.

''Het voelde voor haar alsof ze Remco heel dicht bij zich had.''

"Deze rugzak is van Remco", vertelt Anton Kotte. De rugzak die zijn kleinzoon in het vliegtuig bij zich had, ziet eruit alsof hij net uit de winkel komt. "Puntgaaf, nog met het label van Malaysia Airways en al zijn spullen erin. Zoals zijn knuffels, potloden, leesboekjes, smurfen en autotootjes. Het is onvoorstelbaar dat deze rugzak van ongeveer tien kilometer hoogte, volledig intact, naar beneden is gekomen.'' Zijn vrouw had er veel steun aan. ''Mijn echtgenote heeft vele avonden met deze rugzak op haar schoot gezeten. Het voelde voor haar alsof ze Remco heel dicht bij zich had.''

''Vaak heb ik me afgevraagd tot hoe ver het elastiekje in een mens uitgerekt kan worden.''

Kottes vrouw overleed vijf jaar na de ramp, volgens hem aan de psychische gevolgen daarvan. "Mijn echtgenote Hilda kon het niet bevatten dat zij haar kinderen had overleefd. Het was toch de bedoeling dat wij zo lang mogelijk ieders wel en wee zouden kunnen meemaken. Dit alles is ons in één klap ontnomen. Als ik nu thuiskom is het huis leeg.'' Kotte zegt dat hij zelf ook nog veel last heeft van de nasleep van de ramp. ''Deze gebeurtenissen en de ramp met de MH17 vormen voor onze familie nog altijd een bijzonder zware last. Mijn slaapritme is nog steeds danig verstoord en vaak heb ik me afgevraagd tot hoe ver het elastiekje in een mens uitgerekt kan worden.''

"Ik noem deze mensen mijn pareltjes."

