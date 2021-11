Inspectie begrijpt wel dat besmette ziekenhuismedewerker wordt ingezet

De gezondheidsinspectie begrijpt het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, dat een met corona besmette medewerker onder strenge voorwaarden heeft laten doorwerken omdat er anders te weinig menskracht zou zijn. De inspectie ziet dat het voor het ziekenhuis 'een enorm lastige afweging' is. Ze heeft begrip 'voor de afwegingen van het bestuur in deze concrete situatie'.

Alle zorgverleners die positief getest zijn, moeten zich houden aan de voorschriften om daarmee de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, benadrukt de inspectie.

Tegelijk staat door uitval van personeel de continuïteit van de individuele patiëntenzorg onder druk, aldus de organisatie, en is het voor sommige patiënten erg belangrijk dat deze zorg doorgaat. In uitzonderingssituaties is het daarom mogelijk om af te wijken van de voorschriften en richtlijnen, stelt de inspectie.

De inspectie heeft maandag contact gehad met de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. "De raad van bestuur heeft onderbouwd dat hij enerzijds de veiligheid van patiënten en medewerkers voldoende kan garanderen en anderzijds op deze wijze de zorg zo toegankelijk mogelijk kan houden."

'Veiligheid patiënten en medewerkers gegarandeerd'

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch zei eerder in een verklaring dat medewerkers met een coronabesmetting in sommige gevallen toch door mogen werken 'omdat het uitvallen van de desbetreffende persoon ervoor zorgt dat wij bepaalde noodzakelijke zorg niet meer kunnen voortzetten'.

Voorwaarde is wel dat de veiligheid van patiënten en medewerkers gegarandeerd is, zo voegde het toe. "Bijvoorbeeld als er sprake is van een laag besmettingsrisico en iemand in volledige afzondering zijn/haar werk kan doen."

Laag besmettingsrisico

"Onlangs hebben wij deze keuze moeten maken", stelt het ziekenhuis. "In deze specifieke situatie hadden we anders moeten ingrijpen in het borstkankerprogramma en afspraken met patiënten moeten afzeggen." Er was volgens het ziekenhuis inderdaad sprake van laag besmettingsrisico. Ook heeft het personeelslid in volledige afzondering gewerkt . Het is niet duidelijk of de radioloog in kwestie gevaccineerd is.

In het Brabants Dagblad meldde een anonieme medewerker van het ziekenhuis zich onveilig te voelen, omdat de besmette radioloog doorwerkt. Het ziekenhuis liet eerder op de dag weten dit 'vervelend' te vinden en daarom op de afdeling aandacht te besteden aan de kwestie.

