RKC maakte winst in coronaseizoen

RKC Waalwijk heeft ondanks de coronapandemie een financieel goed jaar achter de rug. De club maakte in tegenstelling tot de meeste andere betaald voetbalclubs winst. Die kwam uit op iets meer dan 155.000 euro. Directeur Frank van Mosselveld verwacht dat dit lopende seizoen de inkomsten weer stijgen naar het niveau van voor corona.

De omzet in Waalwijk was 6,2 miljoen euro, ruim 7 ton minder dan het seizoen ervoor. De winst was vorig seizoen ruim 3 ton minder dan een jaar eerder. Door de winst die er wel was, verhoogde RKC haar eigen vermogen tot ruim 2,1 miljoen euro.

RKC wist zich afgelopen seizoen te handhaven in de Eredivisie. Het jaar ervoor, toen de competitie door de coronapandemie werd gestaakt, stond RKC op degraderen. De KNVB liet door de omstandigheden niemand uit de Eredivisie degraderen. De ploeg staat nu op de 14e plek in de Eredivisie.

Overzicht winst/verlies coronaseizoen:

PSV: 23 miljoen euro verlies

Willem II: 200.000 euro verlies

RKC: 155.000 euro winst

NAC: 340.000 euro verlies

