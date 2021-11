1/1 Wilders praat in Rosmalen over komst van asielzoekers: 'Vrouwen doodsbang'

PVV-leider Geert Wilders heeft woensdagmiddag Rosmalen bezocht omdat de gemeenteraad 300 asielzoekers wil onderbrengen op het terrein van het Autotron. Op een manege sprak hij naar eigen zeggen met ruim tien vrouwen die volgens hem 'doodsbang' waren. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad was dinsdagavond positief over de tijdelijke noodopvang. “Een schande!”, vindt Wilders.

Wilders stond na afloop van het besloten gesprek de pers te woord. In 2015 en 2016 waren er ook al asielzoekers op het Autotron-terrein. "De vrouwen die ik op de manege sprak, hebben doodsangsten uitgestaan", zei hij. "Ze durfden toen hun huis niet uit. Asielzoekers hebben hun geslachtsdelen aan hen laten zien. Ze zijn zelfs achterna gezeten."

"Onzin! Pure onzin!", riep buurtbewoonster Marije den Otter dwars door het interview heen. Samen met haar man hield ze een tegendemonstratie. Ze droeg een bordje met de tekst: 'Vluchtelingen zijn welkom'. Haar man loopt na het interview woedend naar de pers. "Hij verzint dit alleen maar! Wilders heeft totaal geen idee wat hier speelt." Het stel benadrukt dat ze 'gouden tijden' met de asielzoekers hadden.

De plek die Wilders bezocht, werd eerst geheim gehouden. Later bleek het om stoeterij Eickenburg te gaan. De eigenaar van de manege, Aileen Schuurmans, zei na afloop: "Eindelijk luisterde iemand naar ons. We worden weggezet als leugenaars. En dat terwijl asielzoekers ons terrein op renden en hun broek naar beneden trokken."

Het is maar de vraag of het bezoek van Wilders iets uithaalt. Het besluit is immers al genomen. Wilders geeft toe dat hij het besluit niet meer kan terugdraaien. "Maar ik blijf knokken voor deze vrouwen! Ik ga hun verhaal aan de minister en staatssecretaris vertellen." Ook wil hij er bij de burgemeester van Den Bosch op aandringen dat er een hek wordt geplaatst.

De 300 asielzoekers worden opvangen bij het Autotron. Op dat terrein werden in 2015 en 2016 ook al honderden asielzoekers opgevangen in tijdelijke paviljoens. Het COA, dat de opvang van asielzoekers in Nederland organiseert, heeft Libéma als eigenaar van Autotron gevraagd om mee te werken aan de opvang die maximaal een jaar duurt.