Vissers met hoge nood in Dinteloord vangen bot nu Dixi is verdwenen

Wachten op privacy instellingen... Mart van Est houdt het liever op tot thuis (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/2

Het is zweten, knijpen en wegzuchten voor de fanatieke hengelaars in Dinteloord. Uren turen naar het water brengt al de nodige spanning met zich mee. Het mobiele toilet van de sportvissers is uit de haven verdwenen. Een volle blaas of opspelende darmen, het zorgt letterlijk voor buikpijn. De zoektocht naar een plekje voor een grote of kleine boodschap is voor de sportvissers momenteel een zware dobber.

Robert te Veele & Erik Peeters Geschreven door

De pittoreske haven in Dinteloord trekt rond deze tijd van het jaar veel sportvissers uit de regio, soms zelfs tientallen per dag. Door een aangename watertemperatuur, zit er in de winter namelijk veel vis. Om in de kou aangenaam vissen te kunnen vangen, zijn warme dranken zoals koffie en thee voor de hengelaars van groot belang. En laten die bij velen nu net voor een extra vochtafdrijvende en laxerende werking zorgen.

"Eind lopen om plasje te plegen."

De gemeente lijkt bekend met de perikelen van de vissers. Om wildplassen en -poepen te voorkomen, plaatsten de ambtenaren in het verleden dan ook een Dixi in de haven. Maar het ding is op raadselachtige wijze verdwenen en vissen de behoeftige hengelaars dus achter het net. Moeilijk te verteren, vindt ook raadslid Ad Theuns van D66. Na enig speurwerk blijkt de mobiele toilet te zijn verplaatst naar de gemeentewerf. Weliswaar nog steeds in de buurt, maar onzichtbaar vanaf de haven. Zeker voor de niet lokale vissers. Het mysterie is dus opgelost, maar het probleem niet, vindt Nederlands viskampioen Mart van Est uit Bergen op Zoom. “Dan moet je een heel eind lopen om een plasje te plegen”, reageert hij, terwijl de vissen zich rond zijn dobber verzamelen. “Mensen die hier niet bekend zijn, vinden dat nooit. Het staat ook niet aangegeven.”

"Het was wel even een zoektocht."

Van Est vreest dat de kademuur en de omliggende struiken voor veel collega-vissers een uitgelezen plek zijn om te plassen of hun grote boodschap te draperen. Theuns maakt zich dan ook zorgen over de poep- of plasoverlast rond de haven. Hij roept daarom het college van burgemeester en wethouders op om het mobiele toilet terug te zetten. “Dit moet toch zo te regelen zijn. Laten we het houden op een schoonheidsfoutje.” Wietse van Alten van Sportvisserij Zuidwest Nederland denkt te weten waarom de dixi is verplaatst. Het toilet zou volgens de gemeente niet in het straatbeeld passen. Of de haven binnenkort weer de 'plees to be is' voor de vissers, is nog even afwachten dus. Inmiddels heeft de Bredase hengelaar Wim Rijvers zichtbaar opgelucht het mobiele toilet gevonden. “Het was wel even een zoektocht, maar ik ben er vanaf.” Mart van Est gooit het over een andere boeg: “Ik houd het op tot ik thuis ben. Ik ben hier tenslotte om te vissen.”

De dixie staat nu bij de gemeentewerf (foto: Erik Peeters). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.