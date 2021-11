Brandmoord op Ger van Zundert: fors hogere straf in hoger beroep

Janie H. (53) uit Breda is door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 30 jaar cel voor de brandmoord op plaatsgenoot Ger van Zundert. Dat heeft de rechter donderdag beslist. De man moet ook 630.000 euro aan schadevergoeding aan de nabestaanden betalen. Janie H. lokte in april 2019 Van Zundert naar diens garagebedrijf. Daar werd hij vastgebonden en in brand gestoken.

De rechtbank in Breda veroordeelde de verdachte in december 2020 tot een gevangenisstraf van 20 jaar en tbs met dwangverpleging. De verdachte was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Daarin werd 25 jaar celstraf en tbs geëist. De aanklager had om 30 jaar gevraagd als tbs niet zou worden opgelegd. Het hof ging er niet in mee dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn.

Gelokt

Op de avond van de moord in april 2019 werd Van Zundert naar zijn garagebedrijf gelokt in de wijk Tuinzigt in Breda. Twee Limburgse klanten wilden wat onderdelen voor een Fiat 500. Die mannen bonden hem vast met duct tape, tiewraps en spanbanden.

In brand gestoken

De verdachte zou Van Zundert hebben besprenkeld met een brandbare stof. "De verdachte rookt nog even een sigaretje en drinkt een pilsje voordat hij het slachtoffer in de brand steekt. Hoe sadistisch ben je als je dat doet", zei het OM tijdens de zitting in oktober. De rechter sprak over een weerzinwekkende daad.

Het slachtoffer heeft zelf geprobeerd de brand te blussen. Aan de buren en hulpverleners weet hij nog te vertellen dat H. hem in brand heeft gezet. Het slachtoffer is uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden.

Zonder tbs

De aanklager in hoger beroep vroeg het hof om dertig jaar cel op te leggen, als de tbs niet zou worden opgelegd. Voor de rechtbank in Breda kwam het OM ook met zo'n alternatief, daar werd toen 25 jaar cel gevraagd, zonder tbs. Maar de rechtbank vond toen ook tbs-behandeling noodzakelijk voor de 53-jarige Bredanaar.

Janie H. pleegde de moord toen hij nog in een proeftijd zat. De voorwaardelijke straf van tien maanden komt nog eens boven op de dertig jaar celstraf.