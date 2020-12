Man die Ger van Zundert levend in brand stak krijgt 20 jaar cel met tbs

De politie breekt de deuren van de garageboxen open (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

De man die Ger van Zundert naar zijn garagebedrijf lokte en levend in brand stak, is vrijdag veroordeeld tot twintig jaar celstraf. Hij moet ook behandeld worden in een tbs-kliniek. De gruwelijke moordaanslag was in het voorjaar van 2019 en veroorzaakte een grote schok, ook buiten de wijk Tuinzigt in Breda waar het gebeurde.

Volgens de rechtbank in Breda is bewezen dat twee mannen het slachtoffer hebben overmeesterd, vastgebonden en geblinddoekt in zijn eigen garagebedrijf aan de Sparrenweg in Breda.

Van Zundert vastgebonden

Janie H. (52) ging daarna de garage binnen waar hij het slachtoffer overgoot met wasbenzine. H. dronk een blikje bier en rookte een sigaret.

Drie kwartier lang zat Van Zundert vastgebonden. H. vertelde dat hij hem in brand zou gaan steken en daarna zich gaan melden bij de politie.

Lucifers

Daarna stak H. hem daadwerkelijk in brand met een bundeltje lucifers. Hij keek toe hoe Van Zundert brandde en sloeg in zijn auto op de vlucht.

Van Zundert rende naar buiten en riep tegen buurtbewoners dat Janie H. de dader was. Van de twee andere mannen is één opgespoord, maar er was te weinig bewijs over zijn rol.

Dit gebeurde allemaal in de geruchtmakende brandmoordzaak:

Straf

Twee weken geleden eiste de officier van justitie 20 jaar en tbs of eventueel 25 jaar cel als er geen aanleiding is voor tbs.

De rechtbank moest vaststellen of hij gestoord is. Dat was lastig omdat hij zich niet wilde laten onderzoek en omdat deskundigen niet echt goed konden aanwijzen wat er met hem precies aan de hand is.

'Kronkel in mijn hoofd'

"Deze brandmoord verdient zonder meer het predicaat sadistisch", oordeelde de rechtbank. H. is eerder onderzocht in 2017. Daaruit kwam dat hij een psychische stoornis had.

Janie H. in de rechtbank (tekening: Adrien Stanziani). vergroot

Er werd duidelijk dat hij naast een gebrekkige ontwikkeling ook antisociale en depressieve trekken heeft. Zelf noemt Janie H. dat 'een kronkel in zijn hoofd'.

Afwachten in de cel

Janie H. was zelf niet bij de uitspraak. Op de inhoudelijke zitting kondigde hij aan dat hij liever in de gevangenis blijft en daar wacht op het telefoontje van zijn advocaat.

Achterin de zaal zaten de weduwe en zoon van Van Zundert. De rechtbank stond stil bij de hel waarin ze zijn beland door de 'gruwelijke daad'. De rechtbank vond het kwalijk dat H. steeds zei dat hij openheid van zaken wilde geven maar dat niet deed. "H. heeft de zitting misbruikt om de familie zwart te maken", zei de rechtbankvoorzitter.

Ger van Zundert (archieffoto: Facebook). vergroot

Schadeclaim

Moeder en zoon hoorden van de rechtbank dat ze ook recht hebben op hun schadeclaim die ze hebben ingediend. Het gaat om onder meer shockschade, gederfde inkomsten omdat de kostwinner dood is en begrafeniskosten.

De verdachte is veroordeeld tot het betalen van 536.000 euro aan de weduwe. De zoon heeft recht op 60.000 euro aan shockschade en affectieschade, vindt de rechtbank .

Na de uitspraak waren de weduwe en zoon in tranen.

'Zware straf'

De advocaat van Janie H. vindt het een zware straf met maatregel. "De daad blijft gruwelijk, maar de straftoemeting moet wel correct zijn. Er is te weinig gekeken naar het alternatieve scenario en dat is dat er nog twee mannen waren die dit gedaan kunnen hebben." Buntsma overweegt een hoger beroep.

De uitspraak was ook online te volgen via rechtspraak.nl. In de wandelgangen werd gezegd dat er drieduizend mensen waren ingelogd en meekeken en luisterden.

