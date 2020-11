Weduwe van Ger van Zundert noemt moordverdachte 'vuile rat', 20 jaar en tbs geëist

Ger van Zundert (archieffoto: Facebook). vergroot

De officier van justitie in Breda wil dat Janie H. twintig jaar de gevangenis in gaat voor de 'brandmoord' in de Bredase wijk Tuinzigt. Daarna zou hij moeten worden opgenomen in een tbs-kliniek. "Deze man zou de straat niet meer op mogen." De weduwe van Van Zundert haalde vol verdriet en woede uit naar de verdachte: "Ik wens je een lang en ziekelijk bestaan, vuile rat".

Volgens politie en het OM is bewezen dat Janie H. (52) zijn voormalige kameraad en zakenpartner met opzet heeft vermoord. "Het was een sadistische daad. "Hoe ziek moet je zijn om zo iemand te willen zien lijden?", zei de officier van justitie.

Op de avond van de moord werd Van Zundert naar zijn garagebedrijf gelokt. Twee Limburgse klanten wilden wat onderdelen voor een Fiat 500. Die mannen bonden hem vast met ductape, tiewraps en spanbanden. De man was 'weerloos', zei de officier van justitie.

Wasbenzine

Terwijl hij vastgebonden op een stoel zat, kwam Janie H. binnen met een tas. Daarin zaten tien flessen wasbenzine. Die goot hij langzaam leeg over het slachtoffer en zijn kantoor.

Janie H. zei: "Ik ga je in brand steken en dan ga ik me melden bij de Mijkenbroek", waarmee hij het politiebureau bedoelde. "Al krijg ik twintig jaar, stikt me niks", zei H. tegen Van Zundert.

Biertje en sjekkie

Het slachtoffer kon dat kort voor zijn dood in het ziekenhuis tegen een politieagent vertellen. Van Zundert vertelde ook dat H. hem in zijn garagebedrijf gijzelde met een biertje en sjekkie in de hand.

H. vluchtte daarna en bleef spoorloos. De politie ontdekte later dat hij naar een kroeg in Rotterdam was gegaan om daar opnieuw een biertje te drinken. H. meldde zich zelf.

"Het was gedegen voorbereid", zei de officier van justitie die sprak van een 'moordplan'. "Deze man zou de straat niet meer op moeten mogen." Volgens het OM is gevaar op herhaling groot, omdat de man zelf ook zegt dat hij is 'doorgedraaid in zijn hoofd'.

Als de rechtbank geen tbs oplegt, wil het OM 25 jaar cel.

Het is duidelijk dat H. en Van Zundert al lang overhoop lagen. Ze hadden in een gezamenlijke onderneming veel geld in zitten. De officier sprak van een obsessie richting de familie Van Zundert.

'De duivel himself'

Vrijdagmiddag kwamen ook de zoon en weduwe van Ger van Zundert aan het woord. Janie H. wilde ze aankijken maar dat mocht niet. Er kwam een agent tussen hen in zitten.

De zoon zei dat hij zijn vader, vriend en maatje kwijt is. "Op zijn begrafenis kwamen duizend mensen. Op jouw begrafenis komt alleen je hond!" De weduwe zei dat ze de gebeurtenissen wegstopt. Ze omschreef H. als 'de duivel himself'.

Kronkel

Ook 'de kronkel' in het hoofd van H. kwam ter sprake. Hij schreef ooit een boek en zegt dat er een kronkel in zijn hoofd zit. Deskundigen onderzochten hem en konden niks tastbaars vinden: geen depressies of psychoses of wanen. Daarom is niet met zekerheid zeggen dat hij gestoord is.

Het is belangrijk te weten of hij wat mankeert omdat hij misschien geen volledige controle heeft over zijn gedrag. Dan is een tbs-behandeling dus meer op zijn plaats dan alleen straf.

Vrijspraak

De advocaat van H. zegt dat er te weinig bewijs is. Hij opperde de mogelijkheid dat twee Limburgse klanten de daders waren. Ze kwamen wraak nemen omdat Van Zundert een partij van 90 kilo hasj zou hebben gestolen. Buntsma vroeg om vrijspraak.

Janie H. zit nu sinds zijn arrestatie al 591 dagen (ruim anderhalf jaar) in de cel en blijft ook vastzitten totdat de rechtbank uitspraak doet. Dat is gepland op 4 december

De garage aan de Sparrenweg (foto: Willem-Jan Joachems) vergroot

