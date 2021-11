Ic-verpleegkundige Arjan: 'Veel medewerkers gaan niet naar Amphia-feest'

Een opvallend feest bij het Amphia ziekenhuis in Breda donderdagavond, waarbij afscheid wordt genomen van de oude locatie aan de Langendijk. Door het oprukkende coronavirus voelen veel medewerkers zich hier echter niet prettig bij en zeggen ze af voor de festiviteiten, vertelt verpleegkundige Arjan van den Broek van het Bredase ziekenhuis. "Ze vinden het heel jammer, want velen hebben er toch naar uitgekeken."

"Het personeel voelt zich heel dubbel. Enerzijds is de beeldvorming nu natuurlijk heel raar in deze drukte. Er wordt keihard gewerkt in het ziekenhuis maar het tandvlees waar wij dit voorjaar ook al op liepen is nu weg. De werkdruk is gigantisch", legt Van den Broek uit.

Het Amphia ziekenhuis houdt een personeelsfeest voor ongeveer duizend medewerkers. Door de huidige COVID-situatie is het feest wel aangepast en ingedeeld in twee tijdvakken, met twee keer ruimte voor vijfhonderd bezoekers dus. .

Bij het feestje in Breda worden alle coronamaatregelen natuurlijk nageleefd. "Ik heb foto's gezien van hoe het erbij staat, er wordt echt gezeten op anderhalve meter. Maar het is heel dubbel en ik hoor van veel collega's dat ze toch besluiten om niet te gaan. Het is een gevoelskwestie hoor ik van iedereen. Het voelt niet goed om dat in deze tijd te doen."

Maar anderzijds is het ook een feestje, benadrukt de verpleegkundige. "Het is een blijk van waardering die wij krijgen van de organisatie. Dat gebeurt niet heel vaak. We willen dit toch wel aangrijpen om toch een keer een feestje te vieren."

Om bij het feest te zijn moest je je vooraf opgeven want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. "Dit is een afsluiting van een ziekenhuis, letterlijk. Je hoort mensen uit die tijd ook wel zeggen: toen was het nog leuk om in het ziekenhuis te werken. Mensen praten met heel veel nostalgie over deze tijd. Het was kleinschaliger, gezelliger. Dat wordt nu afgesloten en dat is voor veel mensen heel belangrijk."

Van den Broek is zelf in ieder geval niet bij het feestje. "Ik heb een late dienst dus ik kon er sowieso niet bij zijn. Maar het is dezelfde reden dat ik geen 11-11 zou gaan vieren. Mijn gevoel is er ook niet goed bij."

