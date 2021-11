Ziekenhuis laat feest voor honderden medewerkers doorgaan ondanks corona

Het Amphia ziekenhuis in Breda houdt donderdag een personeelsfeest voor zo'n duizend medewerkers, om afscheid te nemen van hun locatie aan de Langendijk. Dat bevestigt het ziekenhuis na vragen van Omroep Brabant. Door de huidige COVID-situatie is het feest wel aangepast en ingedeeld in twee tijdvakken.

Na 62 jaar neemt het Amphia afscheid van de locatie Langendijk. Er komt een nieuwe woonwijk op de plek waar nu nog het ziekenhuis staat. Het sluiten van de locatie wordt gevierd met een groot personeelsfeest. Dat is opmerkelijk gezien de oproep van verschillende ziekenhuizen om kritisch te kijken naar evenementen in verband met de huidige COVID-situatie en de toenemende druk waar veel ziekenhuizen over klagen.

Mondmaskers

"Laten we vaststellen dat het aantal besmettingen niet alleen heel hoog is, maar dat ook de zorg bijzonder belast wordt. De ziekenhuizen stromen snel vol en dat is een verschrikkelijk probleem", zei Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg in Brabant hier onlangs over. Over bijeenkomsten met grote groepen zei hij eerder deze week: "Er moet steeds worden gekeken naar wat verstandig is, wat haalbaar is en wat wenselijk is."

Voor het Amphia is dit geen reden om het personeelsfeest af te gelasten. Wel zijn er aanpassingen gedaan. Zo is de groep van zo'n duizend genodigden in tweeën gedeeld, er zijn donderdag dus twee feestjes voor maximaal 500 man. Ook gelden er coronaregels: "Iedereen krijgt vaste zitplaatsen op 1,5 meter van elkaar. Mondneusmaskers en een QR-code zijn verplicht. Ook is het programma ingekort en kunnen medewerkers dit afscheid ook via een livestream thuis volgen", zo laat een woordvoerder weten.

Laatste kans

Het ziekenhuis vindt het belangrijk om het feest door te laten gaan omdat het de laatste kans is voor medewerkers om afscheid te nemen van locatie Langendijk: "Op deze ziekenhuislocatie is 62 jaar met hart en ziel gewerkt, eind van het jaar is het geen locatie meer van Amphia."

