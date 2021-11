Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Vechtpartij op straat in Den Bosch tijdens 11-11 gefilmd: 'Gezellig'

Tijdens het vieren van de Elfde van de Elfde zijn meerdere feestgangers in Den Bosch met elkaar op de vuist gegaan. Op een filmpje dat donderdag op Dumpert is gezet is te zien hoe enkele jongeren het met elkaar aan de stok hebben.

Aanleiding voor deze vechtpartij in het centrum van de stad is niet duidelijk. Meerdere mensen slaan op elkaar in. Zo haalt een man hard uit naar een vrouw. Het tafereel is vastgelegd door een omstander en op Dumpert terechtgekomen. Op de achtergrond is carnavalsmuziek te horen en iemand roept duidelijk hoorbaar 'gezellig'. LEES OOK: Den Bosch tevreden over verloop 11-11, maar 'dubbel gevoel' blijft

