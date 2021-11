112-nieuws: man (34) overlijdt bij botsing • laptopdieven in val gelokt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Automobilist (34) overleden na botsing met vrachtwagen in Odiliapeel

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Automobilist overleden na botsing met vrachtwagen in Odiliapeel.

Man dreigt flat in brand te steken in Eindhoven, politie valt binnen.

Brand in container bij flat Tilburg.

Liveblog

10.07 Gestolen laptop gespot op Marktplaats, dieven in val gelokt Twee dieven die woensdag in Oss een gestolen laptop wilde verkopen, zijn door de politie opgepakt. De twee hadden de laptop via Marktplaats te koop gezet, vervolgens werd door de eigenaar een afspraak gemaakt om de computer te kopen. Wat de laptopdieven niet wisten, was dat de politie ook was ingeschakeld. De laptop, die in een schooltas zat, werd op een parkeerplaats bij winkelcentrum Heihoek in de Ruwaard teruggegeven aan de eigenaar. De laptopdieven zijn aangehouden voor het verkopen van gestolen spullen. Wachten op privacy instellingen...

07.35 Brand in container bij flat Tilburg In de containerruimte van een flat aan de Paleisring in Tilburg woedde vrijdagochtend brand. De container waarin het vuur woedde, is volledig verwoest. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft de ruimte daarna geventileerd. Vanwege de brand was het centrum vanaf de Spoorlaan een tijdje afgesloten voor het verkeer.

06.47 Kapotte vrachtwagen, oprit Den Bosch-West dicht De oprit Den Bosch-West van de A59, op de weg van Den Bosch richting het westen, is vrijdagochtend afgesloten vanwege een kapotte vrachtwagen.

22.07 Man dreigt flat in brand te steken in Eindhoven, politie valt binnen Een man dreigde donderdagavond zijn appartement in brand te steken aan de Generaal van Nijnattenstraat in Eindhoven. Meerdere appartementen van het flatgebouw werden daarop uit voorzorg ontruimd. Agenten met schilden vielen het huis van de man binnen. Zij wisten de man te overmeesteren en aan te houden. Volgens buurtbewoners veroorzaakt de man vaker overlast in en rond zijn huis. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties. vergroot

20.52 Automobilist overleden na botsing met vrachtwagen in Odiliapeel Een 34-jarige automobilist is donderdagavond overleden na een botsing in Odiliapeel, waarbij ook een vrachtwagen betrokken was. Het ongeluk gebeurde rond halfnegen op de Middenpeelweg, de N277. De auto kwam na de botsing tegen een boom tot stilstand. De vrachtwagen raakte na de botsing eveneens een boom en eindigde in een ondiepe sloot. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Wachten op privacy instellingen...

