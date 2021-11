FC Eindhoven verrast in Eerste Divisie: 'We moeten die play-offs halen'

Wie een blik werpt op de ranglijst in de Eerste Divisie zal met verbazing kijken naar de positie van FC Eindhoven. De club staat op een keurige zesde plek met zelfs uitzicht op directe promotie. Iets wat op voorhand werd gehoopt, maar eigenlijk niet werd verwacht.

Vorig seizoen kende FC Eindhoven een dramatisch jaar met een teleurstellende 15e plek. Met de komst van Rob Penders als nieuwe trainer is de club een nieuwe weg ingeslagen, met succes. Sleegers is complimenteus over zijn trainer: “Hij is veel met ons bezig, ook één op één”.

Op zoek naar het geheim van de Eindhovenaren vergelijkt Joey Sleegers, middenvelder van FC Eindhoven, de situatie met vorig seizoen. “Vorig seizoen waren er nog niet eens regels hier. Dit seizoen is heel anders. Alles is heel duidelijk en iedereen weet wat er van hem gevraagd wordt.”

“We hebben een duidelijke speelwijze en ook een plan B en C. Tegenstanders weten niet wat ze van ons kunnen verwachten. Soms klappen we er vanaf minuut één bovenop, een wedstrijd later kunnen we ook loeren op de counter.” Met de verschillende speelstijlen doet FC Eindhoven het boven verwachting.

Sleegers blijft er rustig onder: “Plek één en twee gaan wel heel lastig worden, maar nu we er zo goed voorstaan moeten we die play-offs halen. Als we daarin terecht komen hebben we een goede kans om te promoveren.”

Maar zover is het nog lang niet. “Het seizoen is nog niet halverwege. Maar aan het vertrouwen merk je ook dat we niet ineens gaan instorten. We worden steeds constanter.” Ondanks dat het seizoen halverweg is, kan sterkhouder Joey Sleegers al mooie statistieken overleggen. Met zes goals en vijf assists ligt de middenvelder op koers om aan het einde van het seizoen dubbele cijfers te hebben met zowel goals als assists. Dat heeft de geboren Helmonder zelf ook goed in de gaten.