2422 nieuwe coronagevallen in Brabant, hoogste aantal sinds begin pandemie

Het RIVM meldt vrijdag 2422 nieuwe besmettingen in Brabant. Dat is voor onze provincie het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Landelijk gaat het om 16.287 nieuwe gevallen, dat is bijna gelijk aan het record van donderdag.

Het vorige Brabantse record was op 26 oktober 2020. Op die dag werden 2224 positieve testen geregistreerd. Belangrijke kanttekening bij het nieuwe recordaantal is natuurlijk wel dat aan het begin van de crisis veel minder getest werd. Met name in de eerste golf was het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om je met lichte klachten te laten testen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg landelijk tussen donderdagochtend en vrijdagochtend dus 16.287 meldingen van positieve tests. Dat is vrijwel gelijk aan het record van donderdag. Toen waren er na correctie 16.331 positieve tests. Het landelijk gemiddelde bereikte ook een nieuw record. In de afgelopen zeven dagen zijn 91.697 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 13.100 per dag. Het is voor het eerst dat het weektotaal boven de 90.000 gevallen uitkomt. Bekijk hieronder de Brabantse grafiek, of hier in volledig scherm.

Het kabinet kondigt vrijdagavond waarschijnlijk nieuwe coronaregels aan. Volgens ingewijden ligt het aantal dagelijkse besmettingen veel te hoog en is het nodig om in te grijpen. De persconferentie is vrijdagavond live te volgen via Omroep Brabant. LEES OOK: Voorzitter Sintcomité Tilburg weg: 'Kan intocht niet aan mijzelf verkopen'

