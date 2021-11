Gemeente Breda grijpt niet meteen in: 'Vanavond mag horeca statement maken'

Om acht uur nog volop uitgaansleven. vergroot

"Zaterdagavond is er ruimte voor de horeca in Breda om een statement te maken." Dat liet de gemeente weten, toen bleek dat de kroegen in Breda inderdaad zoals aangekondigd massaal openbleven na acht uur. "De horeca wil haar stem hierover laten horen. Dat is hun goed recht." Breda handhaaft vanaf ongeveer negen uur weer zoals gewoonlijk, geeft een woordvoerder aan.

Marjanka Meeuwissen & Ronald Strater Geschreven door

Ondernemers die vanaf een uur of negen, half tien betrapt worden met de deuren open, krijgen wel weer een officiële waarschuwing, een zogeheten last onder dwangsom. "De landelijke maatregelen die vrijdag zijn aangekondigd, zijn duidelijk en gelden ook in Breda. Overtredingen van de maatregelen worden aangepakt zoals we dat al de gehele coronaperiode bij alle coronamaatregelen doen. Op horecazaken die na het statement langer open blijven, wordt daarom gehandhaafd zoals we dat altijd doen."

Breda toonde zich zaterdagavond dus voor korte tijd solidair met de ondernemers. De reden: "De horeca krijgt opnieuw restricties die binnen een dag impact hebben op hun zaak en medewerkers. Dat zorgt voor grote onzekerheid. Zeker ook omdat er nog geen duidelijkheid is over de invulling van steunpakketten voor de horeca." Gewone stapavond

Ondertussen lijkt het rond half tien nog in alles op een 'gewone' stapavond in het centrum van Breda. Onze verslaggever schat in dat zo'n zeventig procent van alle kroegen nog open is. "Er staan op sommige plekken rijen buiten om binnen te komen." Ondernemers die al een waarschuwing hadden, kozen er soms wel voor om de zaak volgens de regels om acht uur te sluiten. "Omdat die al op scherp stonden en geen boete wilden riskeren."

Twee jonge meiden vinden het best een beetje spannend, omdat het eigenlijk niet mag. "We durven eigenlijk niet naar binnen. Maar we doen het toch maar. Iedereen komt gewoon naar de stad hier."



Eerder op zaterdag lieten Bredase horeca-ondernemers weten hun deuren 'gewoon' tot middernacht open te houden en daarmee geen opvolging te geven aan de nieuwe coronaregels.



In een statement schreven ze dat ze zich 'terdege bewust te zijn van de gevolgen van COVID-besmettingen en de gevolgen daarvan in ons land'. Maar ze vervolgen: "Echter na maanden sluiting, gedeeltelijke openingstijden, geplaceerde bezetting en controleplicht op toegang zonder toereikende steunmaatregelen zijn we nu aan het einde van ons (financiële) Latijn."



De draagkracht is op, zo stelden de ondernemers in hun schrijven, om 'weer onterecht als zondebok aangewezen te worden.'



