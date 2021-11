Coronanieuws: 25 horecazaken waren na acht uur 's avonds nog open in Breda

14.07

"De overheid had beter eerder met strengere coronamaatregelen kunnen komen", vindt de ziekenhuisdirecteur. "Maar dat er maatschappelijk veel weerstand tegen is, dat is begrijpelijk. In het bedrijfsleven zijn mensen echt bedreigd in hun voortbestaan."

Bart Berden is voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg van de samenwerkende ziekenhuizen in Brabant en bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. In het Omroep Brabant-programma KRAAK geeft hij zijn visie op de gedeeltelijke lockdown, die sinds zaterdag geldt.

