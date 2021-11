Coronanieuws: 'Alle maatregelen loslaten kan niet meer'

Een mondkapje in het straatbeeld (foto: Pexels). vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: Experts: 'Alle maatregelen loslaten kan niet meer'

08.00 Experts: 'Alle maatregelen loslaten kan niet meer' Gaat een hogere vaccinatiegraad en natuurlijke immuniteit genoeg zijn om volgend najaar alle coronamaatregelen los te laten? Deze vraag legde de NOS voor aan een aantal experts. Nee, denken de meesten. "We hebben weinig voorbeelden van het succesvol uitroeien van een luchtweginfectie", stelt epidemioloog Luc Coffeng. Infectieziekten-modelleur Marino van Zelst is nog pessimistischer: "Ik ben er nog niet van overtuigd dat het virus alleen in het najaar zal oplaaien. Ook in de zomer zou dat nog kunnen gebeuren." Beiden gaan er inmiddels vanuit dat we volgend najaar opnieuw met een coronagolf te maken krijgen. De meeste andere experts die de NOS sprak, zijn dat met hen eens. "Ik zou niet weten waarom niet", aldus epidemioloog Alma Tostmann. "En zo'n golf leidt uiteindelijk altijd tot een golf aan ziekenhuisopnames."

06.10 Bonaire voert nieuwe coronamaatregelen in Bonaire heeft nieuwe maatregelen aangekondigd nu het aantal coronabesmettingen oploopt. Vanaf maandag mogen niet meer dan 25 personen in een ruimte bijeenkomen voor een privé-bijeenkomst. Tot nu toe gold een limiet van vijftig personen. Doel is besmettingen in binnenruimtes zoals thuis, op school of op het werk tegen te gaan. De afgelopen weken zijn veel mensen op dit soort plekken besmet geraakt, heeft gezaghebber Edison Rijna zaterdagmiddag (lokale tijd) bekendgemaakt. Bonaire heeft te maken met een stijging van het aantal besmette personen. Zaterdag lag het aantal op 156, tien dagen eerder was dat nog 105. Daarmee telt het eiland, dat ruim 20.000 inwoners heeft, relatief veel besmettingen.

01.00 Vijftien arrestaties bij rellen in centrum Leeuwarden De politie heeft zaterdagavond vijftien relschoppers gearresteerd in het centrum van Leeuwarden. Ook werd bij het gerechtsgebouw in de Friese hoofdstad de ME ingezet om een grote groep mensen te verdrijven die onder meer met vuurwerk gooiden. Toen om 20.00 uur de cafés sloten, verzamelden honderden zingende en feestende mensen zich voor het gerechtsgebouw. Ze hielden geen 1,5 meter afstand en staken ook zwaar vuurwerk af. Eerder hadden horeca-ondernemers aangegeven de deuren niet te zullen sluiten om 20.00 uur. Maar na een gesprek met de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma, gingen de cafés toch dicht. De horeca-ondernemers die open zouden blijven, riskeerden een dwangsom van 10.000 euro. In Breda beleven de kroegen zaterdagavond massaal open na acht uur. De gemeente greep niet meteen in. LEES OOK: Gemeente Breda grijpt niet meteen in: 'Vanavond mag horeca statement maken'

