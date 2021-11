Coronanieuws: Bruls snapt burgemeester Depla die horeca langer openliet

11.05

Volgens burgemeester Annemarie Penn van Maastricht hebben hogere boetes voor ondernemers die zich niet aan de regels houden weinig zin. "Zware straffen helpen bij zware criminaliteit", aldus de burgmeester en voormalig strafrechter bij WNL op Zondag. In gesprek blijven met de horeca is volgens haar beter. "We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid."

Gemeenten controleren, maar overal zijn tekorten aan handhavers en politie. "We krijgen het niet waterdicht geregeld, dat gaat niet lukken in dit land." Het merendeel van de mensen houdt zich bovendien goed aan de regels, vindt ze. Dat benadrukte ook voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls in hetzelfde programma. De eerste avond met de nieuwe openingstijden is volgens hem 'in het algemeen' goed verlopen. Zeker 'gezien de snelheid waarmee alles moet en de onvrede die eronder sluimert'.