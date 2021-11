Coronanieuws: horeca in Breda op tijd dicht

15.20

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 12.052 positieve coronatests geregistreerd. Dat cijfer kan vertekend zijn. GGD GHOR Nederland liep zaterdag vertraging op bij het doorgeven van testuitslagen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De vertraging kwam door een storing bij een leverancier van de GGD'en. Die storing was in de loop van zaterdag verholpen, maar het effect ervan is ook in de komende dagen mogelijk zichtbaar in de dagelijkse cijfers.

Het aantal van 12.052 is iets lager dan de voorgaande dagen, maar voor een zondag is het bijzonder hoog. Sinds het begin van de epidemie is er maar één zondag geweest met nog meer positieve tests: 20 december vorig jaar. Op die dag meldde het RIVM net geen 13.000 nieuwe gevallen. Tot deze week was dat het dagrecord voor Nederland.

Doordat het aantal positieve tests hoger ligt dan op de vorige zondagen, blijft het gemiddelde oplopen. In de afgelopen zeven dagen meldde het RIVM 94.252 positieve tests, gemiddeld 13.465 per dag. Dat is een nieuw record.

Het gemiddelde stijgt voor de 45e achtereenvolgende dag. De laatste keer dat het gemiddelde zo lang onafgebroken omhoog ging, was in september en oktober vorig jaar, aan het begin van de tweede golf. Toen steeg het gemiddelde 57 dagen op rij.