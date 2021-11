Bloemenzee op plek waar drie tieners verongelukten

De bloemenzee op de Heeklaan (foto: Rob Engelaar). vergroot

Op de plek aan de Heeklaan in Helmond waar in de nacht van zaterdag op zondag drie jongens uit Eindhoven en Nuenen verongelukten, is een bloemenzee ontstaan. De slachtoffers zaten in een wagen die in botsing kwam met een ambulance. Een vierde jongen, uit Eindhoven, raakte zwaargewond. De inzittenden van de ziekenwagen raakten lichtgewond.

De hele dag was het een gaan en komen van mensen die hun medeleven wilden betuigen met de slachtoffers. Er werden bloemen gelegd, er werd vuurwerk afgestoken en de lucht kleurde zwart en rood van de rook. Ondertussen probeerden jong en oud elkaar te troosten. De politie was op de Heeklaan om de vele tientallen aanwezigen de ruimte te geven zich te uiten.

