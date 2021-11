Coronanieuws: aangifte tegen testaanbieder om valse vaccinatiebewijzen

13.20

De Nederlandse ziekenhuizen behandelen momenteel 1985 coronapatiënten, 122 meer dan zondag. Dat zijn er bijna evenveel vergeleken met precies één jaar geleden toen er 2095 coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

"En de piek in de curve is nog niet bereikt, de verwachting is dat we verder doorstijgen", aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het aantal opgenomen patiënten blijft voorlopig ook nog stijgen. "Over een week zitten we op 2600 mensen. Een paar dagen erna gaan we over de hoogste piek van afgelopen winter, van 2800 mensen. En de stijging is er nog totaal niet uit. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het lastig voorspellen wordt", aldus Kuipers.

Op de intensive cares liggen momenteel 380 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 3 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten toegenomen met 119 tot 1605.

In de afgelopen 24 uur werden er 26 nieuwe mensen met corona opgenomen op de ic's. Op de verpleegafdelingen werden 218 nieuwe patiënten binnengebracht.