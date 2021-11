Coronanieuws: rustige ochtendspits op eerste maandag met thuiswerkadvies

06.36

Pastoor John van de Laar van de Sint Petrusparochie in Uden is afgelopen weekend acuut opgenomen op de intensive care van ziekenhuis Bernhoven. Hij heeft het coronavirus en een longontsteking. Hij heeft het sacrament van de zieken ontvangen. Het bestuur van de parochie laat weten dat de pastoor gevaccineerd is en altijd zorgvuldig is omgegaan met de coronaregels. "Hij heeft de kerk in Zeeland dit jaar zelfs een aantal keer beschikbaar gesteld voor vaccinatie."