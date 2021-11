Graffitikunstwerk voor verongelukte Antony, Elvis en Levi: 'Sprakeloos'

Familie en vrienden hebben maandagmiddag een indrukwekkend eerbetoon gemaakt voor Antony, Elvis en Levi. De drie jongens kwamen zaterdagnacht om het leven bij een ongeluk in Helmond. Bij de Berenkuil in Eindhoven is een enorm graffitikunstwerk voor de jongens verschenen. "Ze hebben dit verdiend", vertelt Elvis' oom Robby Roos.

Om twaalf uur maandagmiddag is begonnen met de enorme klus. Ook Robby Roos werkte urenlang mee aan het eerbetoon, samen met twee anderen. "Elvis heeft letterlijk voor zijn leven gevochten. Hij zou sprakeloos zijn geweest, als hij dit had kunnen zien", vervolgt zijn oom. "Ook de familie van de andere jongens was helemaal onder de indruk."

Robby heeft zijn neef afgebeeld met een enorme beker. "Die is van het Nederlands Kampioenschap Skateboarden. Het was een stille jongen, maar hij was heel actief met sporten." Hij is afgebeeld met een shirt met daarop de namen van zijn drie vrienden. Ook de naam van Kane, die nu nog in het ziekenhuis ligt. "We wilden hen allemaal noemen. Het waren de vier musketiers in een auto."

Een ambulance kwam zaterdagnacht frontaal in botsing met een auto met daarin de vier jongens van 15 en 16 uit Eindhoven en Nuenen. Kane overleefde het ongeluk en liet maandag vanuit het ziekenhuis van zich horen. Op een Snapchat-foto is te zien dat hij in een ziekenhuisbed ligt en zijn vuist opheft.

Het dramatische ongeluk maakte veel los. Honderden mensen kwamen zondagmiddag naar plek van het ongeluk om hun steun te betuigen. Hierbij werden bloemen gelegd en er werd vuurwerk afgestoken.

De politie onderzoekt nog hoe de minderjarige jongens aan de auto kwamen. In de buurt van het ongeluk werd een cilinder lachgas gevonden, maar of er een verband is met de aanrijding wordt nog onderzocht.