Recordaantal coronabesmettingen: nog nooit zoveel mensen positief getest

Er zijn de afgelopen week in Brabant 15.325 mensen positief getest op corona. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Voor het eerst staan er meer dan 15.000 positieve tests in één week op de teller.

Het aantal van de afgelopen week is zo'n 43 procent hoger dan een week eerder. Toen kwam het aantal positieve tests uit op 10.714. Brabant volgt daarmee de landelijke trend: ook daar is een stijging van meer dan 40 procent te zien.

Het vorige 'weekrecord' stamt van ongeveer een jaar geleden: op 3 november 2020 werden er in een week 11.824 positieve tests geregistreerd. Daar gaan we nu dus ruim overheen.

Ook landelijk is er sprake van een absoluut record: er werden in Nederland 110.558 nieuwe besmettingen geconstateerd. Voor het eerst zijn dat meer dan honderdduizend besmettingen in een week.

Ziekenhuiscijfers

Het stijgende aantal besmettingen is ook terug te zien in de ziekenhuizen: de druk op de ziekenhuizen neemt toe. Maandag werden er in één dag 45 coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen en 10 mensen die corona-verdacht zijn. Dat is de grootste dagopname sinds 18 maart.

In de Brabantse ziekenhuizen liggen dinsdag in totaal 325 coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er 13 meer dan een dag eerder. En het zijn er 90 meer dan een week geleden: een stijging van 38 procent. Op de ic's liggen nu 54 coronapatiënten. Ook dat zijn er meer dan een week eerder.

Ook landelijk zijn er steeds meer ziekenhuisbedden bezet door coronapatiënten. In totaal liggen er nu 2071 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 86 meer dan maandag. Dat is het hoogste aantal sinds 18 mei. Op de intensive cares liggen nu 385 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 5 meer dan een dag eerder.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, sprak maandag de verwachting uit dat het aantal opgenomen patiënten voorlopig blijft stijgen. Hij voorziet dat er over ongeveer een week 2600 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen.

R-getal

Het r-getal, of het reproductiegetal, blijft liggen zo rond de 1,2. Dat betekent dat iedere honderd mensen met een coronabesmetting, op hun beurt 120 anderen besmetten. Dat reproductiegetal is al enkele weken stabiel, wat betekent dat de stijging van het aantal coronabesmettingen in eenzelfde tempo blijft aanhouden.

De besmettingscijfers lopen nu al zeven weken achtereen op.

