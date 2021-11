Meeste ziekenhuisopnames van coronapatiënten op één dag sinds 18 maart

Een volledig tegen het coronavirus ingepakt ambulancechauffeur (archieffoto). vergroot

In de Brabantse ziekenhuizen is maandag het grootste aantal coronapatiënten op één dag opgenomen sinds 18 maart. Het gaat in onze provincie om 45 coronapatiënten en 10 mensen die corona-verdacht zijn. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg.

Janneke Bosch & Joris van Duin Geschreven door

Ook de totale bedbezetting nam toe. Zo liggen er 325 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, 90 meer dan een week geleden. Dit is een stijging van 38 procent. Op de intensivecare-afdelingen liggen nu 54 coronapatiënten. Dat waren er een week geleden nog 43. Normaal gesproken hebben de Brabantse ziekenhuizen 120 ic-bedden. Daarvan wordt een groot deel nu dus bezet door coronapatiënten. Ziekenhuizen zien zich hierdoor genoodzaakt reguliere zorg af te schalen. Dit betekent dat operaties moeten worden afgezegd.

Bedbezetting door coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen (bron: ROAZ) vergroot

De wekelijkse besmettingscijfers stevenen af op een absoluut record: in de eerste zes dagen van deze week zijn er al meer dan 12.000 nieuwe besmettingen geconstateerd in onze provincie. Dat zijn er nu al meer dan er sinds de start van de coronacrisis in één week werden genoteerd. Het oude record stamt van 2 november 2020, toen er 11.824 nieuwe Brabantse besmettingen in een week werden vastgesteld. De besmettingscijfers lopen nu al zeven weken aan een stuk op. LEES OOK: Ziekenhuisbaas Berden is blij met de lockdown: 'Maar wel wat laat' Operaties komende week uitgesteld: 'Strengere coronamaatregelen nodig'

