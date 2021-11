Gerben en Rachel runnen piratenzender Radio Favoriet vanuit hun schuurtje

Wat is de overeenkomst tussen worstenbroodjes en radiopiraten? Ze horen allebei bij het immaterieel cultureel erfgoed. Toch zijn radiopiraten zijn een stuk minder dik gezaaid dan de Brabantse lekkernij. Radio Favoriet in Standdaarbuiten is een van de laatst overgebleven illegale zenders in West-Brabant.

Vader en dochter verzorgen wekelijks een live-uitzending vanuit de studio in het schuurtje achter hun huis. In de professioneel ingerichte ruimte valt het oog meteen op een kast met een indrukwekkende hoeveelheid singeltjes, keurig gerangschikt op alfabetische volgorde. Gerben: “Ik heb er duizenden en wat hier staat, is nog maar een klein gedeelte.”

Vader Gerben (54) en dochter Rachel Hellemons (19) zijn de drijvende krachten achter Radio Favoriet. Ze zijn radiopiraten in hart en nieren. “Er zitten nog redelijk wat piratenzenders in het oosten en noorden van het land. Hier in Brabant zijn er bijna geen piraten meer”, legt Gerben uit.

Hij werd in het verleden weleens opgepakt. Maar door de boetes is Gerben voorzichtig geworden. In de studio is er dan ook geen zender meer te bekennen. Radio Favoriet streamt hier vandaan de programma’s via internet. “Hoe het signaal in de ether komt, is mij een raadsel”, lacht Gerben.

In de jaren zeventig en tachtig werden radiopiraten uit de lucht gehaald omdat ze het luchtverkeer stoorden. “In die tijd hadden we nog een sigarenkistje waar een zender in was gebouwd. Tegenwoordig is de apparatuur zo professioneel dat storingen uitgesloten zijn. Het is allemaal apparatuur die afgeregeld en onderhouden wordt door bedrijven”, legt Gerben uit.