Springbokjes geboren in Beekse Bergen: één vader, verschillende moeders

Opnieuw geboortenieuws uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Twee springbokjes, geboren op 2 en 3 november, zijn de nieuwste bewoners van het park. "Maar een naam hebben ze nog niet", laat woordvoerster Amber van Lieshout weten.

De twee jonge springbokjes hebben dezelfde vader, maar wel een andere moeder. "We hebben ook maar één mannelijke springbok en rond de tien vrouwtjes", benadrukt Van Lieshout.

Wie zich nu naar het safaripark haast om de jonge dieren te bewonderen, zal alleen weinig te zien krijgen. "Voorlopig staan ze nog binnen, dus voor het publiek valt het nu nog tege." Wanneer de springbokken naar buiten gaan, weet de woordvoerster nog niet. "Dat hangt ook af van de weersomstandigheden. Als het niet te koud is, kunnen ze over een tijdje naar buiten."

De springbok is een antilopesoort en heeft de naam te danken aan de hoge sprongen die ze maken van twee tot tweeënhalve meter. Daarmee kunnen ze roofdieren afschudden en laten ze zien dat ze sterk en gezond zijn. In het wild leven ze in de open vlaktes van Zuidwest-Afrika.

Met de geboorte van de twee springbokjes is er deze maand al voor de derde keer geboortenieuws uit het safaripark. Okapi Dani en dikdik Jill gingen het duo al voor.