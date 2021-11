Wethouder die werd ontslagen nadat zoon huis kocht, mag ambtenaren verhoren

Wethouder Guido Schoolmeesters van de gemeente Someren die ontslagen werd omdat hij zijn zoon zou hebben voorgetrokken bij de koop van een huis, mag ambtenaren gaan verhoren. Dat heeft de rechter in Den Bosch bepaald. De gemeenteraad ontsloeg de wethouder eerder dit jaar.

De zoon van Schoolmeesters vroeg hem mei vorig jaar of al bekend was wie starterswoningen op Groote Hoeven ging bouwen. De wethouder noemde de namen van de bouwbedrijven en zijn zoon kocht daarop een huis rechtstreeks bij de aannemer.

De wethouder heeft daarmee zijn zoon voorgetrokken, oordeelden onderzoekers later in een rapport en de gemeenteraad besloot hem te ontslaan. Maar Schoolmeesters zegt dat de bouwbedrijven niet geheim waren en dat het al op de websites van de makelaars stond.

Stapt naar de rechter

Schoolmeesters is woedend over het verlies van zijn baan. Hij wil de ambtenaren horen omdat hij wil weten hoe het onderzoeksrapport tot stand is gekomen dat heeft geleid tot zijn ontslag. Hij stapte naar de rechter met het verzoek om drie ambtenaren en de leider van het onderzoek als getuige te verhoren.

Schoolmeesters is blij dat hij van de rechter gelijk heeft gekregen. "Het is heel goed nieuws. Als ze dit niet hadden toegekend, was het helemaal afgelopen voor mij. Dan had ik geen juridische procedures meer kunnen aanspannen."

'Waarheidsvinding belangrijker'

De gemeente en het onderzoeksbureau wilden geen getuigenverhoren omdat ze de ambtenaren hadden beloofd dat de gesprekken vertrouwelijk zouden blijven. Maar de rechtbank vindt de waarheidsvinding belangrijker.

Schoolmeesters denkt dat de verhoren binnen drie maanden gaan plaatsvinden. "De rechter-commissaris zal het verhoor doen en onze advocaten kunnen vragen stellen." Schoolmeesters wil meer weten over hoe het onderzoeksproces is verlopen, hoe de onderzoekers tot hun conclusies zijn gekomen en hoe de raad is geïnformeerd over zijn handelen.

Reputatie herstellen

De oud-wethouder is er alles aan gelegen om zijn reputatie te herstellen en terug te komen in de politiek van Someren. Hij wil weer meedoen aan de verkiezingen en gaat nog steeds naar de raadsvergaderingen.

