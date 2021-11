PSV moet verwarming in Philips Stadion uitzetten, niet veilig genoeg

PSV moet de gasverwarming boven de tribunes in het Philips Stadion uitzetten. Uit de jaarlijkse keuring blijkt volgens de Eindhovense voetbalclub dat de veiligheid van het verwarmingssysteem niet meer kan worden gegarandeerd. Aangezien vervanging van het systeem veel geld kost en de gemeente Eindhoven vanaf 2023 gasheaters wil gaan verbieden in het centrum van de stad, heeft PSV besloten de heaters die boven de tribunes hangen weg te halen.

Enkele jaren geleden moest PSV de verwarming in het stadion ook al eens uitzetten, omdat de kachels niet meer aan de veiligheidseisen voldeden. De supporters zaten in de winter van het seizoen 2017-2018 daardoor enkele maanden in de kou. Na de nodige aanpassingen mochten de gasheaters die aan de dakranden hangen toen weer aan.

Geen publiek

De komende weken komt er sowieso geen publiek het Philips Stadion in. Alle sportwedstrijden moeten in ieder geval tot 4 december zonder toeschouwers worden afgewerkt. PSV voetbalt zaterdag tegen Vitesse en ontvangt volgende week Sturm Graz in de Europa League.

De clubs in het betaalde voetbal overwegen de competitiewedstrijden uit te stellen, zodat ze op een later moment mogelijk wél met publiek gespeeld kunnen worden.

LEES OOK:

Kou lijden bij PSV: stadionverwarming afgekeurd

PSV-fans hoeven niet meer te blauwbekken, verwarming Philips Stadion mag weer aan

‘Soms slaat de bureaucratie door’, PSV-directeur Gerbrands over afgekeurde stadionverwarming