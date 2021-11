OM wil levenslang voor Onur K. na gezinsmoord en gaat in hoger beroep

Er komt een hoger beroep over de gezinsmoord in Etten-Leur. Het Openbaar Ministerie (OM) is het oneens met de opgelegde straf van 30 jaar en vraagt andere rechters ernaar te kijken. Het OM had om levenslang gevraagd.

De geboren Bredanaar Onur K. (34) heeft volgens de rechtbank eind maart 2020 zijn dochter Deniz (2), zoon Atakan (6), zijn vrouw Gulcan (31) gewurgd. Daarna doodde hij ook zijn moeder Hikmet (65). Het gebeurde allemaal in het huis van zijn moeder aan de Dassenburcht in Etten-Leur, waar het gezin al een tijdje woonde. De vader was in de financiële problemen geraakt, mede door zijn gokverslaving.

De rechtbank oordeelde twee weken geleden dat Onur K. zijn vrouw en kinderen eerst doodde. De rechtbank achtte moord bij geen van de drie bewezen, omdat ze niet wist wie van de drie als eerste is gedood. Alleen bij het doden van zijn moeder was er volgens de rechtbank sprake van moord. Hij had haar gebeld om naar huis te komen.

De officier van justitie vindt dat er sprake is van vier keer moord. Er zijn sporen van zware pijnstillers gevonden in de urine van zijn vrouw en zijn moeder. Daarmee zouden ze zijn gedrogeerd, voor hij ze wurgde, maar dat vond de rechtbank niet bewezen. De officier van justitie vindt dat levenslang moet worden opgelegd, zelfs als niet vier keer moord is bewezen.

Wanneer het hoger beroep zal dienen voor het gerechtshof in Den Bosch is nog niet bekend.

